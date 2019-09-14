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Karadeniz alarm veriyor: 20 yıldır böylesi görülmedi!

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, yaptığı açıklama ile son 20 yılın en verimsiz sezon başlangıcını yaşadıklarını belirterek "Çok karamsar konuşmak istemiyorum ama Kasım-Aralık ayında bu sene için balıkçılık bitebilir” dedi.

Karadeniz alarm veriyor: 20 yıldır böylesi görülmedi!

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, yaptığı açıklama ile son 20 yılın en verimsiz sezon başlangıcını yaşadıklarını belirterek "Çok karamsar konuşmak istemiyorum ama Kasım-Aralık ayında bu sene için balıkçılık bitebilir” dedi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 14:47
Karadeniz alarm veriyor: 20 yıldır böylesi görülmedi!

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan Karadeniz'in alarm verdiğini, balık av sezonu Kasım’da kapanabileceğini dile getirdi. Arslan, sezon öncesi balığın az olacağını tahmin ettiklerini ama bu kadar da az olacağını düşünmediklerini söyledi.

Arslan “Sezon başlamadan önce dediğimiz gibi bu sene özellikle palamut balığının çok az miktarda olacağını ifade etmiştik çünkü yaşadıklarımız, gördüklerimiz bunu gösteriyor.

20 YILDIR İLK DEFA BÖYLESİ GÖRÜLÜYOR

Biz bu kadarını beklemiyorduk açıkçası şu anda yaklaşık 20 yıldır ilk defa böyle bir verimsiz sezona başlanıldığını gördük. Şu anda Geleneksel Kıyı Balıkçılarımız avlanmaya çıkmıyorlar onların yerine avcılık yapan gırgır ve trol tekneleri denizde onlarda sadece Karadeniz’de barbun, mezgit, ,istavrit avlıyor” dedi.

BALIK YOK DİYE İŞÇİLERE İZİN VERİLDİ

“Sezon başlayalı 14 gün oldu şu anda birçok gırgır teknesi de balık yok diyerek işçilerine izin verdi” diyen Arslan, “Buda şu demektir ilerisi için beklentimiz yok şu an sadece hamsi üzerine yoğunlaştı ve şu anda teknelerimiz hamsiyi Karadeniz’de bulmak için çaba gösteriyor buldukları anda avlamaya başlayacaklar. Şu anda tezgahlara gelen hamsinin büyük çoğunluğu Marmara hamsisi” şeklinde konuştu.

SEZON ERKENDEN BİTECEK

Sezonun erkenden bitebileceğini ifade eden Arslan, şöyle devam etti:

“Bu sene hamsininde avcılığı eğer erken başlarsa erken biteceği anlamına gelir çok karamsar konuşmak istemiyorum ama Kasım-Aralık ayında bu sene için balıkçılık bitebilir. Bu korkunç gerçek ise bir takım sorunlar çıkartacak çünkü büyük tekneler denize çıkmadan evvel birçok masraflar ediyorlar buda yaklaşık 500 bin lira gibi bir borçlanmayla oluyor buda balıkçılık camiası için daha da büyük sorunları ortaya çıkartıyor.”

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