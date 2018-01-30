KAP'A Bildirildi Denizbank Yeniden Satılıyor (Yeni Sahibi Kim , Eskiden Kimindi?)

Son günlerde Denizbank'ın satılacağı iddiaları gündemde çokça konuşulmaya başlanmıştı. Bu iddiaları doğrulayan açıklama bugün geldi.

Sberbank’ın, Denizbank A.Ş.'deki hisselerini Emirates NBD Bank’a satacağı yönünde gündemdeki iddialar bugün doğrulandı. Denizbank'tan konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada Denizbank'ın Emirates NBD Bank ile görüşmelere başladığı belirtildi

Denizbank'ın satışına ilişkin KAP'a bildirilen açıklamada görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu ve sürecin nasıl sonuçlanacağının belli olmadığı bildirildi.

Kamuoyu Aydınlatma Platformuna yapılan söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sberbank of Russia (Sberbank), Denizbank A.Ş.'deki hisselerinin Emirates NBD Bank PJSC (Emirates NBD) tarafından satın alınması seçeneğini de içerecek şekilde, Denizbank A.Ş. ile ilgili olarak Emirates NBD ile stratejik görüşmelere başladığını belirtmiştir. Görüşmeler henüz başlangıç aşamasında olup, sürecin nasıl sonuçlanacağı belli değildir. Sberbank, farklı piyasalardaki potansiyel fırsatları düzenli bir şekilde değerlendirmekte olduğunu ve bu konuda önemli bir gelişme olmadıkça başkaca bir açıklama yapılmayacağını da ifade etmiştir.”

Denizbank'ın Sahibi Kim?

28 Eylül 2012 yılında Rusya'nın Sberbank'ı tarafından satın alınan Denizbank, 6 yıldır bu şekilde sektörde hizmet vermeye devam ediyordu. Denizbank'ın sahibi olan Rus Sberbank, Türk bankacılık sisteminden bu satışla çıkmış olacak.

Tarihçesi

Denizbank sayfası üzerinden yayımlanan tarihçe kısmında şu ifadelere yer verildi:

DenizBank, 1938 yılında, gelişmekte olan Türk denizcilik sektörüne finansman sağlamak üzere bir devlet bankası olarak kurulmuştur. 1997 yılının başında, bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alınan DenizBank’ı, Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından Dexia Ekim 2006’da bünyesine katmıştır. 6 yıl boyunca Dexia’nın ana hissedarlığında faaliyetlerini sürdüren DenizBank, 28 Eylül 2012 itibarıyla Rusya’nın en büyük bankası Sberbank çatısı altında hizmet vermeye devam etmektedir. 1 Temmuz 2013 itibarıyla ise, Citi’nin Türkiye’deki bireysel bankacılık bölümünü, 600 binden fazla müşteri ve 1.400’e yakın çalışanı ile devralmıştır.

Kpsscafe.com.tr | Ankara