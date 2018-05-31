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Kamya Geçen Taşeron İşçilerine İlk İkramiye Temmuz'da

Kadroya geçen taşeron işçiler için ikramiye ödemesinde geri sayım devam ediyor. Yüz binlerce kamu işçisine ikramiye ödemesi Temmuz ayında yapılacak.

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Kamya Geçen Taşeron İşçilerine İlk İkramiye Temmuz'da

Kadroya geçen taşeron işçiler için ikramiye ödemesinde geri sayım devam ediyor. Yüz binlerce kamu işçisine ikramiye ödemesi Temmuz ayında yapılacak.

31 Mayıs 2018 Perşembe 17:01
Kamya Geçen Taşeron İşçilerine İlk İkramiye Temmuz'da

696 sayılı KHK ile taşeron işçileri, kamua alındı.

KHK ile kamuya alınmalarının ardından taşeron işçilere bir de ikramiye ödemesi müjdsei geldi..Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde geçişi yapılan taşeron işçiler 8 Haziran 2018 tarihinde 6772 sayılı kanuna göre ilk ilave tediye ödemelerini alacaklar.Bunun yanı sıra kamu kurumları bünyesinde, sürekli işçi kadrolarına geçişi yapılan taşeron işçiler de Temmuz ayında ilave tediyeye ek olarak toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi alacaklar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından devlet kurumlarına geçişi yapılan taşeron işçilerin sosyal ve mali haklarına ilişkin yapılan duyuruda şu ifadelere yer verilmişti:

” 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23. maddesi uyarınca; İşçilere Ocak ve Temmuz aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5×2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir.”

2018 yılı için yapılacak olan toplu sözleşme ödemeleri işçilerin tam yıl olarak kamuda çalışmadığından dolayı kamuda çalışılan sürelere göre hesaplanacaktır.02.04.2018 tarihinde geçici 23. madde kapsamında kadroya geçen işçilere Temmuz ayında 2018 yılı için 8 günlük toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi yapılmak zorundadır.

Belediyelerde ve özel idarelerde şirketlere geçen taşeron işçiler toplu sözleşme ikramiyesini 2018 Ekim ayında ödenecek.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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