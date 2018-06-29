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Kamuya Yeni Birim Kuruluyor-O Mezunlardan Memur Alımı Olacak

Son dakika haberi: Kamuda Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçilmesi ile birlikte yeni dönem başlıyor. Kamu kurumları bünyesine yeni birim kurulacak.

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Kamuya Yeni Birim Kuruluyor-O Mezunlardan Memur Alımı Olacak

Son dakika haberi: Kamuda Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçilmesi ile birlikte yeni dönem başlıyor. Kamu kurumları bünyesine yeni birim kurulacak.

29 Haziran 2018 Cuma 09:07
Kamuya Yeni Birim Kuruluyor-O Mezunlardan Memur Alımı Olacak

Kamuda yeni dönem başlıyor.

24 Haziran günü gerçekleşen Cumhurbaşkanı seçimleriyle birlikte Türkiye'de yönetim sisteminde köklü değişim yapıldı. Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, kaleme aldığı yazısında, sistem değişikliği ile birlikte bürokraside de önemli değişiklikler yapılacak. Başbakanlık makamına bağlı kurumlar ve personelin yeni yerleri de belirleniyor.

Söz konusu değişikliklerle ilgili kararnamelerin 8 Temmuz'dan sonra çıkması bekleniyor. Son şekli verilme aşamasında olan çalışmaya göre yenilikler şu şekilde:

Başbakanlık uzmanları TBMM ye ve KDK'ya geçecek. Başbakanlık müfettişleri Devlet Denetleme Kurulu'na müfettiş olarak atanacaklar. Bunların ücretleri Sayıştay personeline endeksli sayılacak.

Başbakanlık bünyesinde görev yapan müşavirler araştırmacı olarak diğer kurumlara nakledilecek. Öte yandan bu personeller kazanılmış haklarında kaybolmadan Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilecek ve bu personeller aynı unvanlarıyla birlikte yeni kurumlara atanacak.

Başka illerde görev almak isterse, talepleri yerine getirilecek. Devler Arşivleri Genel Müdürlüğü personeli ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanacak.

Tüm kamudaki personel mevzuatı konusunda uygulama birlikteliği Devlet Personel Başkanlığı tarafından yürütülecek. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanacak. TRT ve Anadolu Ajansı'nın İletişim Ofisi'ne bağlanması ise tartışılıyor.

Maliye Bakanlığı'nın kadro ve açıktan atama izinleri konusundaki yetkileri ile personel mevzuatı konusundaki yetkisi kaldırılıyor. Müsteşar ve müsteşar yardımcılığı yerine bakan yardımcılığı getirilecek.

6400 ve üzeri göstergelerde olan üst kademe yöneticileri, ilgili bakanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Bakanlar Kurulu Kararı ile atama usulü de kalkıyor. Genel müdürün altındaki kadrolar ilgili bakan tarafından atanabilecek. Kaymakamlar, valiler vali yardımcıları il emniyet müdürleri ve il müdürleri ilgili bakanın teklifi ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile atanacak.

HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ KURULACAK-O MEZUNLAR ÇALIŞTIRILACAK

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında vatandaşlarla ilgilenmek amacıyla halkla ilişkiler birimi kurulacak. Vatandaş çayını içerken talepleri dinlenecek. Vatandaşa hizmet esas olacak. Bu birimlere getirilecek personeller Halkla İlişkiler ve bu bölümlere denk olan bölümler arasından alınacak.

Peki sizce bu birime hangi mezunlar arasından memur alımı yapılmalı?  Talep ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmına yazabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.06.2018 09:33
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Son DakikaHalkla IlişkilerKamu PersoneliMemur Alımı
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Ayse 1 saat önce

Hani diyorumki belediyelerede arkeolog atasaniz bizide atayın biri sesimuzi duysun artık

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