Kamuya Geçen Taşeronlara Maaş Şoku !

Kamuya geçen taşeron işçilere zam şoku !!

Kamu kurumları bünyesinde çalışmakta olan işçiler toplu sözleşme gereği enflasyon zammı alırken kadroya geçen taşeron işçiler bu haftan mahrum edildi. Kadroya geçen taşeron işçilere enflasyon zammı yapılmaması, 900 binden fazla insanı olumsuz etkileyecek. Toplu sözleşmeye göre yüzde 8 zam alacak personeller, açıklanan ilk 5 aylık enflasyon verilerinde şimdiden 2,39 oranında zararda.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile bu rakamın 3'e yaklaşması bekleniyor. Kısacası kadroya geçen taşeron işçiler yılın ikinci yarısında yine cebinden yiyecek.

200 BİN İŞÇİYE ENFLASYON FARKI VERİLECEK

Başbakan Binali Yıldırım kamu işçilerine 2017'de zam oranının ilk 6 ay için yüzde 7,5, ikinci 6 ay için yüzde 5 olacağını açıklamıştı. 2018 için ilk yarıda yüzde 3,5, ikinci yarıda 3,5 zam yapılacağı belirtilmişti. Kamu işçilerinin toplu sözleşmeleri 2017 ve 2018 yılları için imzalanmış ve Başbakan Yıldırım'ın yaptığı açıklamada gerçekleşen enflasyona göre ayarlama yapılacağını, fark oluşması durumunda enflasyon zammının da olacağını belirtmişti.

Bununla birlikte kamuda çalışan bu 200 bin işçi, toplu sözleşme zammına ek olarak en az yüzde 3 civarı daha zam alması bekleniyor.

Kadroya geçirilen taşeron işçilere Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre 6 aylık dönem için yüzde 4 zam yapılacak. 2020 yılına kadar 6'şar aylık dönemlerde yüzde 4+ 4 şeklinde belirlenen toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre kadroya geçişi yapılan taşeorn işçiler yıllık ortalama yüzde 8 zam alacaklar. Enflasyon farkı kadroya geçen taşeron işçiler için ise bulunmuyor.

Enflasyon ise git gide yükseliyor. Durdurulamayan enflasyon, işçilerin cebine yansıyor. Fark zammı yapılmayacak işçiler için de bir çalışma yapılmalıdır. Aksi halde zaten geçinmekte çok zorluk çeken işçiler, yılın ikinci yarısında daha da mağdur olacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA