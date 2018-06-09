Kamuya Geçen Taşerona 1100 TL İlave Tediye (Yıllık İzinde Yol Parası, Yaşlı Bakım Aylığı)

Kadroya geçen taşeron işçilere 1100 TL ilave tediye verilecek.

Akşam Gazetesinden Okan Güray Bülbül, bugün kaleme aldığı yazısında kadroya geçen taşeron işçiler için önemli bilgiler verdi. Taşeron işçi statüsünden kamuya geçen işçiler kamudaki tüm haklardan yararlandığını söyleyen Bülbül, bunlardan en önemlisinin 700 ila 1100 TL arasında maaşa göre değişen ilave tediye. İşçiler bu hakkı almaya da başladı.

Gazete'de yayımlanan yazının devamı şu şekilde;

1) Soru: Bakanlıkta temizlik işçisiydim kadroya geçirildim. İlave tediye adı altında bir ödeme alacağımız söylendi. Bu ödemeyi alabilecek miyiz? (Ekrem Şap)

Cevap: Görev yaptıkları kamu kurumlarında kamu işçisi olma hakkını kazanan kişiler, kamu işçilerine sağlanan haklardan yararlanmaya başlayacak. Bu haklardan belki de en önemlisi ilave tediye. Kadroya geçen taşeron işçiler, kamu işçisi olacakları için ilave tediye hakkından yararlanmaya başlayacak. Devletin kamuda işçi statüsünde çalışanlara ödediği ilave tediye, kadroya geçen taşeron işçilerine de ödenecek. Bu yıl ilave tediyelerin ilk yarısı 26 Ocak’ta ödendi. İkinci yarısıysa dün ödendi. 39 günlük tediye hakkı 700 TL ila 1100 TL arasında değişecek.

İKİ İKRAMİYE ALINABİLİR Mİ?

2) Soru: Hem babamdan, hem kocamdan aylık alıyorum. Ben iki aylıktan bayram ikramiyesi alabilecek miyim? (Safiye Şirin)

Cevap: Hem anne/babadan, hem eşten dolayı ölüm aylığı alan kişilere iki dosya üzerinden bayram ikramiyesi ödenmeyecek. Bu dosyalardan hangisinde aylık oranı yüksekse o dosyadaki oran dikkate alınarak ödeme yapılacak. Eğer eşinizden dolayı yüzde 75, babanızdan dolayı yüzde 25 oranında ölüm aylığı alıyorsanız bu durumda 750 TL bayram ikramiyesi size ödenecek.

TAZMİNATI İADE Mİ EDECEĞİM?

3) Soru: Askere giderken işverenim kıdem tazminatımı ödemişti. Askerden döndüm tekrar aynı işyerine girmek istersem aldığım tazminatı iade etmem gerekir mi? (Atıf Kalemci)

Cevap: İşyerinden askerlik nedeniyle ayrılırken aldığınız kıdem tazminatı sizin hakkınızdı ve bunu yeniden aynı işyerinde çalışmaya başlayacaksanız iade etmenize gerek yok.

YILLIK İZİNE YOL EKLENİR Mİ?

4) Soru: Bayramda memlekete gitmek için işverenden yıllık iznimi talep edeceğim. Yıllık izne ilave olarak yol izni talep edebilir miyim? (Arif Sarı)

Cevap: Yıllık izin alan işçi belgeleriyle ispatlarsa işverenden 4 güne kadar ücretsiz yol izni talep edebilir. Bir işçi yıllık iznini memleketinde geçirecekse ve biletlerini de işverene sunarsa toplamda 4 gün ücretsiz olarak yol izni kullanabilir.

EVDE BAKIM AYLIĞI

5) Soru: Babamın rahatsızlığı nedeniyle evde bakım maaşı alıyorum. Babam emekli maaşı alıyor ve gelir kriterini geçmiyoruz. Fakat emekliye verilecek olan yılda iki kez ikramiye gelire dahil edilecek mi? (Ozan Alptekin)

Cevap: Bahsettiğiniz durumda yılda iki kez ödenecek bayram ikramiyesi hanede yaşayan kişilerin toplam gelirine yıllık ortalama şeklinde eklenecektir ve bu hesaba göre muhtaçlık sınırı aşılmıyorsa evde bakım aylığı alınmaya devam edilecektir. Toplamda 2 bin TL ödenecek ikramiyenin aylık ortalaması 166 TL olarak dikkate alınacak ve toplam tutar 483.6 TL’yi aşmıyorsa almaya devam edebilirsiniz.

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