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Kamuya Geçen Taşeron İşçilerin Maaşları Şimdiden Eridi

Kadroya geçen taşeron işçilerin maaşları şimdiden enflasyon karşısında şimdiden eridi. 2020'ye kadar toplu sözleşme hükümlerine tabi olacaklar.

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Kamuya Geçen Taşeron İşçilerin Maaşları Şimdiden Eridi

Kadroya geçen taşeron işçilerin maaşları şimdiden enflasyon karşısında şimdiden eridi. 2020'ye kadar toplu sözleşme hükümlerine tabi olacaklar.

02 Haziran 2018 Cumartesi 14:44
Kamuya Geçen Taşeron İşçilerin Maaşları Şimdiden Eridi

Alınan yanlış kararlar kadroya geçirilen taşeron işçilerinin yemek ücretlerinin düşmesine ve ücret zamlarının da şimdiden enflasyonun çok altında kalmasına neden oldu.

Yapılan hatanın farkına varan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “İşçilere yüksek olan yemek yardımı ödenmeli” diyerek görüş bildirdi. Ancak işverenin buna uyma zorunluluğu yok. Çünkü yasanın değişmesi gerekmektedir. Hükümetin kamuda kadroya, belediyelerde de şirketlere geçirilen taşeron işçilerin haklarını yüksek hakem kurulu sözleşmesine bağlaması binlerce işçiyi ciddi şekilde mağdur etti ve etmeye de devam ediyor. İşverenler YHK sözleşmesini gerekçe göstererek işçilerin günlük yemek ücretlerini 5 liralık bir düşüş uyguladı. Oysa bu işçilerin yemek ücreti imzaladıkları toplu sözleşmeler nedeniyle geçişten önce çok daha yüksek seviyelerdeydi.

Hükümet, kamuda taşeron olarak çalışan işçileri kadroya, belediyelerdeki taşeron işçileri de belediye şirketleri bünyesine geçirdi. Düzenlemeden yaklaşık olarak 900 bin işçi yararlandı. Ancak hükümet kadroya ve şirketlere geçirilen işçilerin mali ve sosyal haklarını daha önce YHK tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmelerine göre düzenledi. Bu sözleşmeler de 31 Ekim 2020'ye kadar devam edecek. Yani işçiler 2020 sonuna kadar hakem kurulunun sözleşmesindeki haklara tabi olacak. Bu sözleşmelere göre de işçiler, 6 ayda bir yapılacak yüzde 4’lük zamlara mahkûm oldu. Ücret zamları şimdiden enflasyonun çok altında kaldı.

Bunun dışında hakem kurulu sözleşmelerinde yemek yardımı ile ilgili olarak da şu ifadelere yer vermiştir: “İşçilere fiilen çalışılan günler için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde karar tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için 5 TL/gün tutarında yemek bedeli ödenir”

Sendikalar itiraz etti. DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası, işçilerin mevcut hakları ile geçişlerinin yapılacağı, ücret ve mali haklarının YHK tarafından bağıtlanan sözleşmedeki hükümlere tabi olacağına dikkat çekti. Hatayı anlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “İşçilere yüksek olan yemek yardımı ödenmeli” diye görüş bildirdi. Ancak işverenin buna uyma zorunluluğu yok. Çünkü yasanın değişmesi gerekiyor

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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