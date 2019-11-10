Kamuya 1660 Memur Alınıyor! İşte Başvuruları Devam Eden Eden Memur Alım İlanları...

Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Devlet Personel Başkanlığı (DPB) ve Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. Kamu'da memur olmak isteyen adaylar KPSS'li ve KPSS'siz memur alım ilanlarını takip ediyor. KPSS Cafe olarak şuan başvuruları devam eden kamu personeli alımlarını tek bir haberde topladık. Böylelikle başvuruları devam eden ilanları tek bir yerden inceleyebilir ve başvurmak istediğiniz ilanın detaylarını öğrenebilirsiniz. İşte başvuruları devam eden kamu memur alım ilanları...

Konya Teknik Üniversitesi ilanının detayları için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

http://www.kpsscafe.com.tr/is-kur-ilanlari/konya-teknik-universitesi-lise-ve-onlisans-mezunu-personel-aliyor-h102964.html

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (KPSS 2019/5) ilanının detayları için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

http://www.kpsscafe.com.tr/guncel-haberler/meteoroloji-genel-mudurlugu-100-sozlesmeli-personel-alimi-yapacak-h103121.html

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) personel alım ilanı ile ilgili tüm detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.kpsscafe.com.tr/sozlesmeli-personel-alim-ilanlari/turkiye-taskomuru-kurumu-ttk-kpss-70-puanla-memur-aliyor-iste-h102875.html

TÜVASAŞ( Türkiye Vagon Sanayi A.Ş) tarafından milli tren projesine alınacak personel alım ilanı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

http://www.kpsscafe.com.tr/sozlesmeli-personel-alim-ilanlari/tuvasas-milli-tren-projesine-personel-aliyor-iste-basvuru-sartlari-h102455.html

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personel Alım ilanının detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.kpsscafe.com.tr/saglik-personeli/saglik-bakanligi-ilac-ve-tibbi-cihaz-kurumu-personel-aliyor-h102705.html

Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK) tarafından yayınlanan ilanının detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.kpsscafe.com.tr/sozlesmeli-personel-alim-ilanlari/btk-sozlesmeli-bilisim-personeli-aliyor-iste-basvuru-sartlari-h102662.html

Çorum Belediyesi tarafından KPSS 60 puanla itfaiye eri alım ilanının detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.kpsscafe.com.tr/sozlesmeli-personel-alim-ilanlari/kpss-60-puanla-itfaiye-eri-aliniyor-iste-basvuru-sartlari-h101819.html

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSŞ) tarafından KPSS Şartsız 500 personel alım ilanı ile ilgili detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.kpsscafe.com.tr/guncel-haberler/kpss-sartsiz-en-az-lise-mezunu-devlet-su-isleri-dsi-iskur-500-h102740.html

TÜBİTAK tarafından KPSS Şartsız memur alım ilanlarının detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.kpsscafe.com.tr/kpsssiz-alim-ilanlari/tubitak-kpsssiz-memur-aliyor-iste-basvuru-sartlari-h102105.html

Çok sayıda üniversiteye akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere yüzlerce akademik personel alınıyor. Akademik Personel alım ilanlarının detaylarını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Yeni yayınlanan ilanlardan haber olmak için mobil uygulamalarımızı indirebilir ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA