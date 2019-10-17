Kamuoyu Araştırması (Zamlar Yasaklar ve Sigara)

Araç içerisinde sigara içilmesini yasaklayan kanun hakkında halk ne düşünüyor? Sigaraya bağlı hastalıklar ücretsiz sağlık hizmetleri kapsamından çıkarılmalı mı? Zamlar sigara içenleri nasıl etkiledi?

NG Araştırma şirketi bu soruların cevaplarını aradığı araştırmasını, 9-11 Ekim 2019 tarihleri arasında, online araştırma platformu benderimki.com internet sitesinde, 15 yaş üzeri, Türkiye geneli 2022 kişi ile gerçekleştirdi.

Sigara içmeyenler arabada sigara içilmesini yasaklayan kanundan memnun!

Arabada sigara içilmesini yasaklayan kanunla alakalı sigara içenlerin ve içmeyenlerin düşünceleri oldukça farklı. Sigara içenlerin %45’i bu değişikliği olumsuz, %28’i ise kısmen olumlu olarak değerlendiriyor. Sigara içmeyenlerin yarısından fazlası ise arabada sigara içilmemesine tam destek veriyor.

Kapalı alanlarda sigara içilmesini yasaklayan kanuna her yerde uyulmuyor!

Araştırmaya göre her 4 kişiden 1’i kapalı alanlarda sigara içilmesini yasaklayan kanuna uyulmadığını düşünüyor. Yaklaşık her 5 kişiden 3’ü ise kapalı alanlarda sigara içilmesini yasaklayan kanuna kısmen uyulduğunu düşünüyor.

Kamunun genel hizmetine açık alanlarda sigara içilmesi, içmeyenleri rahatsız ediyor!

Sigara içenler her ne kadar çıkan yasalardan sonra çok kısıtlanmış olduklarını düşünseler de sigara içmeyenler için ne kadar rahatsızlık verdiklerinin çok farkında olmayabilirler. Öyle ki araştırmanın bir diğer sonucuna göre sigara içmeyenlerin yaklaşık yarısı park, sahil şeridi, orman, hastane bahçesi vb. yerlerde sadece belirlenen alanlarda sigara içilmesi gerektiğini düşünüyor. Sigara içmeyen her 5 kişiden 2’si ise bu alanlarda genel olarak sigara içilmesinden rahatsız oluyor.

Sigara konusunda bilinçlendirme eğitimine sıcak bakılıyor!

Sigara içenlerin bırakması ve azaltması üzerine yapılan birçok çalışma var. Bilinçlendirme çalışmalarının bir parçası olarak zorunlu eğitim fikri sorulduğunda insanlar genel olarak sıcak bakıyorlar. Sigara içenlerin 5 senede 1 katılmak zorunda olduğu, sigaranın kendilerine, ailelerine ve çevrelerine olan zararlarını anlatan, devlet tarafından sağlanan zorunlu bir bilinçlendirme eğitimi olmasına sıcak bakılıyor. Her 4 kişiden 3’ü sigaranın zararlarının anlatıldığı bir eğitimin olması gerektiğini düşünüyor. Sigara içen her 3 kişiden 1’i ise bu eğitimin gereksiz olduğunu düşünüyor.

Sigara kaynaklı hastalıkların tedavisi devlet güvencesi kapsamında kalmalı!

Her 3 kişiden 2’si sigara kullanımı kaynaklı hastalıkların, devletin sağladığı ücretsiz sağlık hizmetleri kapsamında olmasını savunuyor. Bu oran sigara içmeyenlerde biraz düşüş gösterse de yarısından fazlası kapsamda olmasını destekliyor.

Zamlardan sonra her 3 kişiden 1’i daha az sigara içiyor!

OECD’nin 2018 yılı raporuna göre, Türkiye %26,5 sigara kullanım oranıyla OECD ülkeleri arasında 2. sırada yer alıyor.1 Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı 2018 yılı tütün mamulü istatistikleri, bir önceki yıla göre sigara satışının %12 arttığını gösteriyor.2

2019 yılı içerisinde sigaraya üst üste yapılan zamların alışkanlıkları değiştirdiği araştırma sonuçlarında görülüyor. Sigara içen yaklaşık her 3 kişiden 1’i zamlar sonrası daha az sigara içtiğini belirtiyor. Zamlar sonrası sigarayı azaltanların yanı sıra daha uygun fiyatlı markalara yönelenler de dikkat çekiyor. Sigara içenlerin %47’si zamlar sonrası daha uygun markaları tercih ettiklerini belirtti.