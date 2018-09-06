Kamuda yeni dönem başlıyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın imzasıyla tüm kamu kurumlarına gönderilen talimat ile tüm kurumlardaki araçların listesi çıkarılıyor. Araçların sınıfları düşürülüp sayıları azaltılacak. Türkiye’de üretilenlerin kullanımı mecburi olacak.

Hükümet, devlet harcamaları ve mali disiplini kontrol altında tutacak tasarruf tedbirleri kapsamında tarihi bir adım daha attı. Milyonlarca vatandaş altınını, dövizini bozdurarak ülkesine sahip çıkarken devlet de her alanda kemer sıkma kararı aldı. Tasarruf tedbirleri çerçevesinde çok sık gündeme gelen lüks ve pahalı kamu araçları ile ilgili geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın imzasıyla tüm kamu kurumlarına bakanlıklar, bağlı ilgili kuruluşlar, KİT'ler ve belediyelerden sahip oldukları ve kiraladıkları araç envanterlerinin listesini istedi.

Araçların hem sınıflarında hem de sayılarında ciddi bir tasarrufa gidileceği bildirildi. Bakan Berat Albayrak imzalı talimat yazısında, tüm kamu kuruluşları, bakanlıklar, belediyelerden ve Kit'lerden 14 Eylül 2018 tarihine kadar istenen listeyi göndermeleri istendi. Böylece ilk kez kamu ve belediyelerin sahip olduğu araçlarla ilgili net bir veri ortaya konulmuş olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bütçede başlatılan tasarruf hamlesine 2019 yılında da devam edeceklerini açıklamasından sonra, belli alanlardaki harcama alışkanlıklarına da kurallar getirilecek. Kamu araçları öncelikli konu olarak ele alınırken, araçların hem sınıfları düşürülecek hem de araç sayıları azaltılacak. Bütün kurumlar ve belediyelerde Türkiye'de üretilen araçların kullanılması mecburi hale gelecek.

Kaynaklar; Sabah - Takvim

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