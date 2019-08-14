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Kamu Zam Pazarlığında Skandal: Mikrofon Açık Kalınca İtiraf Duyuldu!

Türk İş Başkanı Ergün Atalay iktidarın düşük zam teklifini kabul etmesini "Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle" sözleriyle açıkladı.

Kamu Zam Pazarlığında Skandal: Mikrofon Açık Kalınca İtiraf Duyuldu!

Türk İş Başkanı Ergün Atalay iktidarın düşük zam teklifini kabul etmesini "Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle" sözleriyle açıkladı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:35
Kamu Zam Pazarlığında Skandal: Mikrofon Açık Kalınca İtiraf Duyuldu!

Hükümet ve Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi için geçen günlerde bir araya geldi.

Görüşmeden işçiye 150 lira iyileştirme, tüm işçilere ise bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 4 oranında zam kararı çıkarken, Bakan ile Türk-İş Genel Başkanı arasında geçen diyalog gündeme damga vurdu.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk arasındaki konuşmalar açık kalan mikrofona yansırken, yaşanan diyalog da dikkat çekti.

Fox TV'nin aktardığı habere göre, Atalay kamu işçilerinin zam teklifine attığı imzayı, "Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle" sözleriyle açıkladı. Atalay'ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

İktidarın teklifinin Türk-İş'in talebinin çok altında olmasına rağmen Atalay, anlaşmaya imza atmıştı.

İşte o anlar:

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.08.2019 09:40
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