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Kamu ve Özelde Bu Mesleklerde Çalışanlar Erken Emekli Oluyor

Kamuda ve özel sektörde bazı personeller, diğer personellere göre erken emekli olabiliyor. Bu da çalıştıkları kadroya göre değişiyor. Peki hangi işte çalışan personeller erken emekli olur?

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Kamu ve Özelde Bu Mesleklerde Çalışanlar Erken Emekli Oluyor

Kamuda ve özel sektörde bazı personeller, diğer personellere göre erken emekli olabiliyor. Bu da çalıştıkları kadroya göre değişiyor. Peki hangi işte çalışan personeller erken emekli olur?

19 Ocak 2018 Cuma 18:35
Kamu ve Özelde Bu Mesleklerde Çalışanlar Erken Emekli Oluyor

Bazı mesleklerde çalışan personeller diğer işlerde çalışan personellere göre daha erken emekli olabiliyorlar..

5510 sayılı Kanun ile emeklilik yaşı bazı istisnai durumların dışında kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş olarak belirlenmiştir. Emeklilik bulunulan statü, sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaşa göre değişkenlik göstermektedir.

Fiili Hizmet Zammı

Fiili hizmet zammı alarak erken emekli olunan işler şu şekilde: Kurşun ve arsenik işleri, yangın söndürme işlerinde çalışanlar, cam fabrika ve atölyeleri, cıva üretimi işleri sanayii, çimento fabrikaları, kok fabrikalarıyla termik santraller, alüminyum fabrikaları, demir ve çelik fabrikaları, döküm fabrikaları, asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler, yeraltı işleri, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler, su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler.

Öte yandana aşağıda belirtilen mesleklerde çalışanlara da fiili hizmet zammı uygulanarak çalıştıkları sürenin belirli bir oranı ilave hizmet olarak sayılıyor. Bu meslekler ise şu şekilde; Türk Silahlı Kuvvetleri’nde çalışanlar, emniyet ve polis mesleğinde çalışanlar, Milli İstihbarat Teşkilatı’nda çalışanlar, Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalışanlar. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda basın kartı sahibi olmak suretiyle haber hizmetinde fiilen çalışanlar. Cezaevlerinde çalışan görevliler.

Erken Emeklilik süresi

İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı olanlar ile haklarında 5510 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlanacaklar hakkında fiili hizmet süresi zammı olarak eklenecek azami süre 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren bu tarihten önce görevde bulunanlar dahil 5 yıla düşürülmüştür. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, emniyet ve polis mesleğinde görevli personel ve MİT personelinin azami yararlanacağı süre 8 yıldır. Maden ocakları, kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde çalışanlar ise süre sınırlamasına tabi değil. Fiili hizmet süresi zammının emeklilik yaşından düşülebilmesi için ölüm ve maluliyet halleri hariç yeraltı işlerinde çalışan sigortalılar için en az 1800 gün, diğer sigortalılar için ise en az 3600 gün anılan işyeri ve işlerde çalışmış olmaları gerekiyor. Bu fiili hizmet süresi zammının üç yıldan fazla olmamak üzere yarısı emeklilik yaşından indirilmektedir.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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