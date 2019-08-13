Kamu işçisi 2019 maaş zammı yüzde kaç oldu? İşçiye verilen zam oranı belli oldu!

Kamuda çalışan on binlerce işçi-personel hükümetten gelecek maaş zammı haberine kilitlendi. Enflasyon karşısında alım gücü düşen kamu işçileri, her ne kadar enflasyon değerlerinde maaş zammı istese de hükümet tarafından farklı maaş zammı teklifleri geliyor.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, kamu işçisinin zam pazarlığına ilişkin, “Dün bize en son verdikleri teklif, ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 4.” dedi.

Hükümetin, 200 bin kamu işçisini ilgilendiren ilk teklifi, 2019’un ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci altı ayı için yüzde 4 zam olarak açıklanmıştı.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Enflasyonun yüzde 17 olduğu yerde bize yüzde 5 teklif ediyorlar. Bu teklifin kabul edilebilir bir tarafı yok” açıklamasında bulunmuştu.

İŞÇİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Binlerce işçi bugün açıklanacak haberi bekliyordu.. İşte ayrıntılar...

Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı. 2019 yılı için yüzde 8+4 zam ve seyyanen 150 TL zam yapılacak.

Türk-iş eğer hükümet ile anlaşmaya gidemezsek 30 Ağustos'ta greve gideceğiz açıklamasında bulundu. İşçiye yapılan bu zam oranı ile iki taraf anlaştığı için artık greve gidilmeyecek.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'la bir araya geldi.

Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı.

KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI 2019

2019 yılı için yüzde 8+4 zam ve seyyanen 150 TL zam yapılacak.

Bakan Selçuk açıklamasında "Yaptığımız görüşmelerle yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren süreçleri işleterek, değerlendirmelerimiz neticesinde ortak bir karara vardık.” ifadelerini kullandı. Selçuk, "Ücreti 3 bin 500 TL'nin altındaki işçiye 150 TL iyileştirme, tüm işçilere bu yıl için %8+%4, 2020 için %3+%3 ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak. Üzerinde uzlaştığımız bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa, kamu işçilerimiz enflasyon farkını da almaya devam edecekler. 2019-2020 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolümüz hayırlı uğurlu olsun inşallah.” dedi.

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