Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 33°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99405
ALTIN
268.820
DOLAR
5.4820
STERLIN
6.7174
EURO
6.1365
PTT 2019/1 Personel Alımı Başvuruları Başladı mı? PTT İş Başvurusu Nasıl Yapılır?
"ZİYA SELÇUK'UN POLİTİKALARI ÇÖKTÜ" YKS'DE BÜYÜK BAŞARISIZLIK
KPSS'siz PTT Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman Başlıyor! Tarih Belli Oldu! İşte Başvuru Şartları!
Polis Akademisi Başkanlığından POMEM, PMYO ve PAEM Duyurusu!
Bayram namazı saat kaçta ? İşte il il namaz saatleri

Kamu işçisi 2019 maaş zammı yüzde kaç oldu? İşçiye verilen zam oranı belli oldu!

On binlerce kamu işçisi, enflasyon karşısında kendilerine verilecek maaş zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Türk-İş Genel Başkanı Atalay, kamu işçilerine verilmesini istediği maaş zammı ile ilgili bugün hükümet tarafından kendilerine verilen teklifi değerlendirdi. Teklife göre kamu işçilerine hükümet, ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 4 olduğunu belirtilmişti. ve bugün yapılan görüşmede Hükümet ve Türk-iş anlaştı ve 2019 yılı için belirlenen maaş zammı belirlendi. Buna göre 2019 yılı için yüzde 8+4 zam ve seyyanen 150 TL zam kararı aldı... Ücreti 3 bin 500 TL'nin altındaki işçiye 150 TL iyileştirme, tüm işçilere bu yıl için %8+%4, 2020 için %3+%3 ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak. Üzerinde uzlaştığımız bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa, kamu işçilerimiz enflasyon farkını da almaya devam edecekler.

Kamu işçisi 2019 maaş zammı yüzde kaç oldu? İşçiye verilen zam oranı belli oldu!

On binlerce kamu işçisi, enflasyon karşısında kendilerine verilecek maaş zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Türk-İş Genel Başkanı Atalay, kamu işçilerine verilmesini istediği maaş zammı ile ilgili bugün hükümet tarafından kendilerine verilen teklifi değerlendirdi. Teklife göre kamu işçilerine hükümet, ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 4 olduğunu belirtilmişti. ve bugün yapılan görüşmede Hükümet ve Türk-iş anlaştı ve 2019 yılı için belirlenen maaş zammı belirlendi. Buna göre 2019 yılı için yüzde 8+4 zam ve seyyanen 150 TL zam kararı aldı... Ücreti 3 bin 500 TL'nin altındaki işçiye 150 TL iyileştirme, tüm işçilere bu yıl için %8+%4, 2020 için %3+%3 ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak. Üzerinde uzlaştığımız bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa, kamu işçilerimiz enflasyon farkını da almaya devam edecekler.

13 Ağustos 2019 Salı 18:49
Kamu işçisi 2019 maaş zammı yüzde kaç oldu? İşçiye verilen zam oranı belli oldu!

Kamuda çalışan on binlerce işçi-personel hükümetten gelecek maaş zammı haberine kilitlendi. Enflasyon karşısında alım gücü düşen kamu işçileri, her ne kadar enflasyon değerlerinde maaş zammı istese de hükümet tarafından farklı maaş zammı teklifleri geliyor.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, kamu işçisinin zam pazarlığına ilişkin, “Dün bize en son verdikleri teklif, ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 4.” dedi.

Hükümetin, 200 bin kamu işçisini ilgilendiren ilk teklifi, 2019’un ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci altı ayı için yüzde 4 zam olarak açıklanmıştı.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Enflasyonun yüzde 17 olduğu yerde bize yüzde 5 teklif ediyorlar. Bu teklifin kabul edilebilir bir tarafı yok” açıklamasında bulunmuştu.

İŞÇİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Binlerce işçi bugün açıklanacak haberi bekliyordu.. İşte ayrıntılar...

Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı. 2019 yılı için yüzde 8+4 zam ve seyyanen 150 TL zam yapılacak.

Türk-iş eğer hükümet ile anlaşmaya gidemezsek 30 Ağustos'ta greve gideceğiz açıklamasında bulundu. İşçiye yapılan bu zam oranı ile iki taraf anlaştığı için artık greve gidilmeyecek.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'la bir araya geldi.

Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı.

KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI 2019

2019 yılı için yüzde 8+4 zam ve seyyanen 150 TL zam yapılacak.

Bakan Selçuk açıklamasında "Yaptığımız görüşmelerle yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren süreçleri işleterek, değerlendirmelerimiz neticesinde ortak bir karara vardık.” ifadelerini kullandı. Selçuk, "Ücreti 3 bin 500 TL'nin altındaki işçiye 150 TL iyileştirme, tüm işçilere bu yıl için %8+%4, 2020 için %3+%3 ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak. Üzerinde uzlaştığımız bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa, kamu işçilerimiz enflasyon farkını da almaya devam edecekler. 2019-2020 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolümüz hayırlı uğurlu olsun inşallah.” dedi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
kamu işçisi 2019 maaş zammı yüzde kaç oldu işçiye verilen zam oranı belli oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş arayanlara 900 lira destek
İş arayanlara 900 lira destek
İstanbul Havalimanı'ndan iş ilanı uyarısı
İstanbul Havalimanı'ndan iş ilanı uyarısı
Hükümet ile Türk-İş toplu iş sözleşmesi üzerinde anlaştı
Hükümet ile Türk-İş toplu iş sözleşmesi üzerinde anlaştı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim