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Kamu İşçi Maaşlarına Zam

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ile 2019-2020 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nü imzaladı. Bakan Selçuk Hak-İş ile kamu işçisine 2019’un ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ay için yüzde 4, 2020 yılı için ilk 6 ay yüzde 3, ikinci altı ay da yine yüzde 3 zam oranında anlaştıklarını söyledi.

Kamu İşçi Maaşlarına Zam

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ile 2019-2020 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nü imzaladı. Bakan Selçuk Hak-İş ile kamu işçisine 2019’un ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ay için yüzde 4, 2020 yılı için ilk 6 ay yüzde 3, ikinci altı ay da yine yüzde 3 zam oranında anlaştıklarını söyledi.

23 Ağustos 2019 Cuma 14:51
Kamu İşçi Maaşlarına Zam

Bakanlıktaki Reşat Moralı salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Zehra Zümrüt Selçuk, “2019-2020 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nün işçi kardeşlerimiz ve aileleri için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.
 

YÜZDE 6,69 ENFLASYON FARKI ZAMMI ALMIŞLARDI
 

Bakan Selçuk, “Protokol kapsamında, brüt 3 bin 500 Liranın altında ücret alan kamu işçilerimizin maaşlarına; brüt ücret 3 bin 500 Lirayı aşmayacak şekilde 150 lira iyileştirme yapıyoruz. Üzerinde uzlaştığımız bu zam oranları, enflasyonun altında kalırsa, kamu işçilerimiz enflasyon farkını da almaya devam edecekler.” ifadelerini kullandı. Selçuk, “Kamu işçilerimiz Ocak ayında yüzde 6,69 oranında bir enflasyon farkı zammını da almışlardı.” hatırlatması da yaptı. Görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Selçuk, “Kamunun genel faydası ve menfaatiyle çatışmayacak şekilde karar verme sorumluluğumuz oldu. Bizler nihayetinde, 82 milyondan oluşan tek bir aileyiz. Bu süreçte kararlarımızı verirken işçimizi de işverenimizi de memurumuzu da tüm çalışanlarımızı aynı anda düşünmek durumundayız. Bunun için hak ve talepleri, bütüncül bir anlayışla değerlendiriyor; mali ve sosyal dengeleri de her daim gözetiyoruz” diye konuştu.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)

Anahtar Kelimeler:
kamu işçi maaşlarına zam
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