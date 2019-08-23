Kamu İşçi Maaşlarına Zam

Bakanlıktaki Reşat Moralı salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Zehra Zümrüt Selçuk, “2019-2020 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nün işçi kardeşlerimiz ve aileleri için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.



YÜZDE 6,69 ENFLASYON FARKI ZAMMI ALMIŞLARDI



Bakan Selçuk, “Protokol kapsamında, brüt 3 bin 500 Liranın altında ücret alan kamu işçilerimizin maaşlarına; brüt ücret 3 bin 500 Lirayı aşmayacak şekilde 150 lira iyileştirme yapıyoruz. Üzerinde uzlaştığımız bu zam oranları, enflasyonun altında kalırsa, kamu işçilerimiz enflasyon farkını da almaya devam edecekler.” ifadelerini kullandı. Selçuk, “Kamu işçilerimiz Ocak ayında yüzde 6,69 oranında bir enflasyon farkı zammını da almışlardı.” hatırlatması da yaptı. Görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Selçuk, “Kamunun genel faydası ve menfaatiyle çatışmayacak şekilde karar verme sorumluluğumuz oldu. Bizler nihayetinde, 82 milyondan oluşan tek bir aileyiz. Bu süreçte kararlarımızı verirken işçimizi de işverenimizi de memurumuzu da tüm çalışanlarımızı aynı anda düşünmek durumundayız. Bunun için hak ve talepleri, bütüncül bir anlayışla değerlendiriyor; mali ve sosyal dengeleri de her daim gözetiyoruz” diye konuştu.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)