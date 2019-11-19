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Kamu Çalışanlarına Mal Beyanına Otomatik Takip Sistemi!

Yolsuzlukla mücadele kapsamında kamu çalışanlarının mal beyanlarının doğruluğunu araştırmak için dijital takip sistemi kurulacak. Kamu çalışanlarının mal beyanlarının yükleneceği sistem sayesinde mal beyanındaki artışları dikkat çeken kamu çalışanları sistemden takip edilecek.

Kamu Çalışanlarına Mal Beyanına Otomatik Takip Sistemi!

Yolsuzlukla mücadele kapsamında kamu çalışanlarının mal beyanlarının doğruluğunu araştırmak için dijital takip sistemi kurulacak. Kamu çalışanlarının mal beyanlarının yükleneceği sistem sayesinde mal beyanındaki artışları dikkat çeken kamu çalışanları sistemden takip edilecek.

19 Kasım 2019 Salı 09:55
Kamu Çalışanlarına Mal Beyanına Otomatik Takip Sistemi!

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bünyesinde yolsuzlukla mücadele amacıyla mevzuata göre mal beyanında bulunma zorunluluğu olan kamu çalışanlarının mal beyanlarının doğruluğunun araştırılması için otomatik takip sistemi kurulacak.

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan’ın haberinde detaylarına yer verilen 2020 Cumhurbaşkanlığı Programı'ndaki hedefe göre, Dijital Dönüşüm Ofisi, otomatik takip sisteminin oluşturulması için ilk olarak analiz çalışması yapacak. Bu çalışmada öncelikle kapsama giren kamu çalışanının mal beyanları sisteme yüklenecek. Kamu çalışanları mal beyanlarını sistem üzerinden otomatik olarak güncelleyebilecek veya yenileyebilecek. Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yapacağı çalışmayla mal beyanlarında dikkat çeken artışlar olan tüm kamu çalışanları, sistem üzerinden anlık olarak takip edilecek.

Çalışmayla kamu yönetiminde hesap verme sorumluluğunun yerleştirilmesi, katılımcılığın güçlendirilmesi, kamuda eşit ve adil muamele yapılarak şeffaflığın artırılması amaçlanıyor. İlgili kurumlarla ortaklaşa yapılacak çalışmayla ihale ve sözleşme bilgilerinin kamuoyuna duyurulması süreçlerinin de geliştirilmesi amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti'nin yürüyüşüne başladığımız günlerde ‘3-Y' olarak adlandırdığımız yolsuzlukla, yoksullukla ve yasaklarla mücadele etmek, en önemli hedeflerimiz arasında olmaya devam edecektir" açıklamasını yapmıştı.

Bildirimlerin gizliliği

Yasaya göre, mal bildirimleri, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bildirimde bulunanın özel dosyasında saklanıyor. Cumhuriyet savcılıklarında yürütülen soruşturmalar dışında bu bildirimler hakkında bilgi verilmiyor. Ancak, Kamu Görevlileri Etik Kurulu mal bildirimlerini gerektiğinde inceleme yetkisi bulunuyor. Mal bildirimlerindeki bilgilerin doğruluğunun kontrolü amacıyla ilgili kişi ve kuruluşların (bankalar ve özel finans kurumları dahil) talep edilen bilgileri en geç 30 gün içinde Kurula vermek yükümlülükleri bulunuyor.

Mal bildiriminde bulunması gerekenler

Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na göre mal bilidiriminde bulunmak zorunda olanlar arasında, "Her tür seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ile Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, noterler, Türk Hava Kurumu’nun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel merkez teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğü’nde, Türkiye Kızılay Derneği’nin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük teşkilatında görev alanlar ve bunların şube başkanları, genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri (İktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri" bulunuyor.

Siyasi parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev alanlar, kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri de kanuna göre mal bildiriminde bulunmak zorunda. Bunların dışında yeminli mali müşavirler, kamu yararına sayılan dernek yönetici ve deneticileri, gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları, mal bildiriminde bulunmak zorundalar. Özel Kanunlarına göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar da bu kanun hükümlerine tabiler.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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