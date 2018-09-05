kamu alacakları gecikme zammı faizi arttırıldı

Kamu alacakları (amme alacakları) için gecikme zammı faiz oranı %1.4 oranından % 2 oranına yükseltildi.

(KAMU) Amme Alacakları İçin uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre uygulanacak gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2 oldu.

Söz konusu oran, yüzde 1.40 olarak uygulanıyordu.

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