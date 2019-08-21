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Kamil Koç satılıyor!

Türkiye’de 93 yıldır hizmet gösteren ilk otobüs firması Kamil Koç'un Almanya merkezli Flixmobiliy'e devri için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı.

Kamil Koç satılıyor!

Türkiye’de 93 yıldır hizmet gösteren ilk otobüs firması Kamil Koç'un Almanya merkezli Flixmobiliy'e devri için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:18
Kamil Koç satılıyor!

Hürriyet'te yer alan habere göre, 1000 araçlık filosu bulunan ve 2013 yılında sermaye şirketi Actera Group’a satılan Kamil Koç’un Flixmobiliy GMBG’ye devri için Rekabet Kurumu’na başvuru yapıldı.

Rekabet Kurumu’na yapılan başvuruda, “Göksu Seyahat ve Taşımacılık A.Ş.’nin tüm kontrolünün doğrudan ve böylelikle Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. ve iştiraklerinin dolaylı tek kontrolünün Flixmobiliy GMBH tarafından devralınması” açıklaması yer aldı.

2011 yılında Almanya merkezli kurulan Flixmobiliy, Avrupa ve ABD’de Flixbus adıyla hizmet veriyor. Uluslararası ve şehirlerarası otobüs taşımacılığı yapan Flixbus daha çok çift katlı otobüslerle hizmet veriyor.

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kamil koç satılıyor
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