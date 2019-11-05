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Kalkınma yatırım bankası 45. Yılında büyümeye odaklandı

Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, girişimden sanayi şirketlerine ve KOBİ’lere kadar ülke ekonomisine katkıda bulunacak tüm şirketlere sunacakları kredi, sermaye desteği, ortaklık ve danışmanlık hizmetleriyle Türkiye’nin kalkınmasına ve büyümesine hizmet edeceklerini aktardı.

Kalkınma yatırım bankası 45. Yılında büyümeye odaklandı

Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, girişimden sanayi şirketlerine ve KOBİ’lere kadar ülke ekonomisine katkıda bulunacak tüm şirketlere sunacakları kredi, sermaye desteği, ortaklık ve danışmanlık hizmetleriyle Türkiye’nin kalkınmasına ve büyümesine hizmet edeceklerini aktardı.

05 Kasım 2019 Salı 11:50
Kalkınma yatırım bankası 45. Yılında büyümeye odaklandı

Kalkınma finansmanı misyonunun yanı sıra yatırım bankacılığı ürünleri ve sermaye piyasası araçlarını daha etkin kullanma hedefi doğrultusunda bir dönüşüm sürecine giren ve yönetim merkezini İstanbul’a taşıyan Kalkınma Yatırım Bankası, 9 aylık finansal sonuçlarını ve yeni dönem hedeflerini düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı. Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop ile Banka’nın Genel Müdür Yardımcıları; Özgür Maraş, Özlem Cinemre, Satı Balcı, Seçil Yıldız, Ufuk Bala Yücel ve Zekai Işıldar’ın katıldığı toplantıda bankanın faaliyet alanları hakkında detaylı bilgi verildi.

Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda ihracatın artırılmasına ve ekonominin büyümesine, yerlileştirmeye yönelik yatırımları destekleyen Kalkınma Yatırım Bankası, dönüşüm sürecinde eklenen yatırım bankacılığı ile danışmanlık hizmetini güçlendirecek ve sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlayacak. Bankanın hizmetleri arasına eklenen Türkiye Kalkınma Fonu ve alt fonları aracılığıyla da ülkemizin büyümesinde önemli rol oynayan sektörler ve yeni nesil girişimlere yatırım yapılarak özellikle girişim ekosisteminin gelişimi hedefleniyor.

Kalkınma finansmanına odaklanarak kârını artırdı

Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik daha fazla proje sağlamak üzere büyümeye odaklanan banka ilk dokuz aylık sonuçlarıyla da girdiği dönüşüm sürecinin olumlu sonuçlarını almaya başladı. Bankanın aktifleri 2019 yılı Eylül ayı itibarıyla 18,5 milyar TL’ye ulaştı ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8, 2018 yılsonuna göre ise yüzde 17,5’lik bir büyüme performansı sergiledi.

Toplam aktifin yüzde 78,3’ünü oluşturan kredilerinin tutarı, 2019 yılı Eylül ayında 14,5 milyar TL’ye ulaşırken, kredi hacmi 2018 yılı sonuna göre yüzde 6 artış gösterdi. Aktif kalitesinin önemli bir göstergesi olan brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puan azalarak 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 düzeyine geriledi. Bankanın sermaye yeterlilik oranı üçüncü çeyrek dönemde yüzde 58 artışla sektör ortalamasının üzerine çıkarak yüzde 22,4 oldu.

2019 yılı Eylül ayı itibarıyla net faiz geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 76,8 artarak 549,2 milyon TL düzeyine yükselirken, faaliyet gelirleri yüzde 89,2 artarak 603,4 milyon TL’ye ulaştı. Kalkınma Yatırım Bankası’nın dokuz aylık dönem kârı ise geçen yılın aynı dönemine göre 359,7 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yarınlara değer katmak istiyoruz

Türkiye ekonomisine katkılarına vurgu yapan Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, bankanın dönüşüm süreci hakkında bilgi verdi. Kalkınma Yatırım Bankası’nın 45 yıllık “yepyeni” bir banka olduğunu ifade eden Öztop “Bankamızın kuruluşu 1975 yılına uzanıyor. Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına hizmet edecek projeleri finanse etmek amacıyla çalışıyoruz. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusundaki uzun vadeli stratejilerine katkı sağlamak üzere yapılandık. 2018 yılında bankamızın faaliyet alanı genişletilip yatırım bankacılığı da eklendi. Bu yeni misyonunun gereği olarak 2019 Haziran ayında Genel Merkezimizi İstanbul’a taşıdık. Kurumsal hafızamızı taşıyan ve yola İstanbul’da devam etmek isteyen arkadaşlarımızla, bankacılık sektöründe deneyim sahibi arkadaşlarımızı bir araya getirerek yeni bir takım kurduk” dedi.

KPSSCAFE.COM.TR

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