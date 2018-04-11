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Kalkınma Bakanı : Teröre Rağmen En Hızlı Büyüyen Ülkeyiz

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin teröre rağmen dünyadaki en hızlı büyüyen ülkeler arasında lider olduğunu söyledi.

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Kalkınma Bakanı : Teröre Rağmen En Hızlı Büyüyen Ülkeyiz

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin teröre rağmen dünyadaki en hızlı büyüyen ülkeler arasında lider olduğunu söyledi.

11 Nisan 2018 Çarşamba 18:26
Kalkınma Bakanı : Teröre Rağmen En Hızlı Büyüyen Ülkeyiz

Kalkınma Bakanı Elvan: Geri Kalmışlık Kavramı Lügatımızdan Çıkacak

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Ziyaret ettiği Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'den kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Elvan, AK Parti ile Türkiye'nin her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

Elvan, "Artık geri kalmışlık kavramını biz lügatımızdan çıkarıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, AK Parti hükümetleri olarak kim ne derse desin biz doğru bildiklerimizi bugüne kadar yaptık, bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz. Bu ülkede istikrar olmasaydı, bu ülkenin başında adam gibi adam Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı düşünün eğitim yatırımlarını 3'e katlamanız mümkün olabilir miydi? Elli yıl bekleseniz bu yatırımları gerçekleştiremezdiniz. İstikrar bu ülke için son derece önemli, Allah'ın izniyle yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hem Şanlıurfamız kalkınıp gelişecek hem de Türkiyemiz büyümeye ve güçlenmeye devam edecek.Bakın bir taraftan ülkemizi güçlendiriyoruz, büyütüyoruz, diğer taraftan da terörle mücadele ediyoruz. Fırat Kalkanı'nda ve Zeytin Dalı Operasyonu'nda gördünüz, tüm dünyayı şaşırtmaya devam ediyoruz.

DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

Dünyada böyle bir örnek yok, hem terörle mücadele edeceksiniz, teröre karşı dünyanın en şiddetli mücadelesini vereceksiniz hem de dünyanın en hızlı büyüyen, gelişen ülkesi olacaksınız. Bunun başka bir örneği var mı? Onun için bizim birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız son derece önemli. İşte bu birlikteliği sağlayan ruh anlayış gönül birliği Şanlıurfa'da var." dedi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.04.2018 19:04
Anahtar Kelimeler:
Kalkınma BakanıKalkınma Bakanı Lütfi Elvan
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