Kalkınma Bakanı Elvan: Türkiye Sağlıklı Büyüyor

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 2017 yılı büyüme rakamlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin hormonlu bir büyüme yerine sağlıklı büyüdüğünü söyleyen Bakan Elvan, 11. Kalkınma Planının Türkiye'yi 2023 yılına taşıyacak bir plan olduğunu söyledi.

Bakan Elvan, "Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde, 2023 yılında bu plan da bitmiş olacak. O açıdan 11. Kalkınma Planımıza çok büyük önem veriyoruz. İlk kez bir kalkınma planı hazırlarken özel ihtisas komisyonları dışında 81 ilde çalışmalar yaptık. Burada yerelin düşüncesi nedir, illerimizin öncelikleri nedir, illerimiz Türkiye'ye nasıl bakıyor, Türkiye'ye yönelik öncelikleri nedir, gençlerimizin öncelikleri nedir, kadınlarımızın öncelikleri nedir, bunları il il toplantı yaparak tespit etmeye çalıştık." ifadelerini kullandı. Samsun'da bir otelde düzenlenen 11. Kalkınma Planı Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısına katılan ve burada önemli değerlendirmelerde bulunan Elvan, konuşmasına şu şekilde devam etti :

3 bin 500 öğretim üyesi, sivil toplum kuruluş temsilcisi, özel kesimden temsilciler, kamu kurum ve kuruluşlarından alanında ihtisas sahibi olanlardan oluşan ekip, 76 farklı özel ihtisas komisyonu ve çalışma grubu çalışmalarını tamamladı. Bilimsel ve teknik olarak bu çalışmalar tamamlandı. Bu, birinci ayağıydı. İkinci ayağı bakanlıklarla Bakanlığımızın görüşmeleri, her bir bakanlığımızın önceliklerinin tespiti. Üçüncü ayağı ise yerel ayağı dediğimiz, aşağıdan yukarıya kalkınma anlayışını tam olarak tesis etme adına gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalar. Bugün burada yapmış olduğumuz bölgesel toplantı da bunun son aşamasını oluşturuyor. Her bir coğrafi bölgemizde toplantılar gerçekleştiriyoruz. Valilerimizle, rektörlerimizle, belediye başkanlarımızla ve meslek odası başkanlarımızla bu toplantıları gerçekleştiriyoruz.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ

Dün Türkiye için çok önemli bir yatırımın temelini attık ki bana göre, Türkiye'nin kalkınma sürecinin tetikleyicisi olan bir yatırımın temeli. Türkiye'nin en büyük yatırımı, tam 20 milyar dolarlık bir yatırım. Türkiye'yi özellikle nükleer alanda söz sahibi yapacak, bu teknolojiye sahip olmasını sağlayacak olan çok önemsediğimiz ve çok önemli bir yatırım. Nükleer teknoloji hemen hemen her alanda kullanılan ve ileri teknoloji alanında ihtiyaç duyulan önemli sektörlerimizden bir tanesi. Bu açıdan sayın Cumhurbaşkanımızın ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı sayın Putin'in beraber temelini attığı bu yatırımı ülke olarak çok önemsiyoruz. Türkiye'nin kalkınma sürecini tetikleyeceğine inanıyoruz.