Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Kadroya Geçen Taşeronlara İkramiyeler Ne Zaman Ödenecek?

Kamuya geçen taşeron işçilere ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak? Ne kadar ikramiye ödemesi yapılacak? Ödemeler kaç taksit halinde yapılacak?

banner396

Kadroya Geçen Taşeronlara İkramiyeler Ne Zaman Ödenecek?

Kamuya geçen taşeron işçilere ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak? Ne kadar ikramiye ödemesi yapılacak? Ödemeler kaç taksit halinde yapılacak?

26 Nisan 2018 Perşembe 23:38
Kadroya Geçen Taşeronlara İkramiyeler Ne Zaman Ödenecek?

696 sayılı KHK kapsamında kamuya geçen taşeron işçiler ikramiyesini ne zaman alacak?

2 Nisan'dan itibaren kadroya geçen taşeron işçiler 52 günlük ikramiye ücreti ve prim ücretinin ne zaman alacaklarını araştırıyor.  Bu konuda hala net bir açıklama gelmedi. Ancak ücretlerinin 15 gün içinde hesaplara yatması bekleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu tarafından yapılan açıklamada taşerondan kamuya geçen işçilere 52 günlük ikramiye ücreti, prim ücretinin verileceğini belirtilmişti. Taşeron işçile 52 günlük ikramiye ücreti ödemesi ile ilgili detaylar belli olmaya başladı.

2 TAKSİTLE PARA HESAPLARA YATACAK

Taşerondan kadroya geçen geçirilen işçiler ikramiye hakkına kavuştu. Taşeron işçiler, kamu işçilerine verilen yıllık 52 gün ilave ikramiye ödemesinden yararlanacak. 2 taksitte ödenmesi beklenen 52 günlük ikramiyenin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı, açıklandığı zaman haberimizde yer alacaktır.

4D kadrosundaki kamu işçileri, 2018 yılına ilişkin ikramiyelerinin ilk yarısını Ocak ayında almıştı. Geriye kalan ikramiye ödemesi 8 Haziran'da verilecek. 4D statüsündeki kamu işçileri toplamda iki taksit olmak üzere 2 bin 200 lira ile 3 bin 700 lira arasında ikramiye almış olacak.

NE KADAR İKRAMİYE VERİLECEK?

696 sayılı KHK ile kadroya geçen taşeron işçilere ikramiye ödemesi yapılacak. Resmî Gazete'de yayımlanan habere göre 52 günlük ödemesi her yıl bir maaş tutarı kadar olacak. Taşerondan kadroya geçen işçiler en az 2200 TL ile en fazla 3.700 TL arası ikramiye alacaklar. Yer altında çalışan işçiler ise, her yıl ek bir ikramiye daha alacaklar.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Taşeron IkramiyeSon DakikaTaşeron Son DakikaTaşerona Kadro
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
300 Koyun Projesi Hakkında TİGEM'den Yeni Açıklama
300 Koyun Projesi Hakkında TİGEM'den Yeni Açıklama
Sandıkta Görev Alacak Personellere Verilecek Ücret Belli Oldu
Sandıkta Görev Alacak Personellere Verilecek Ücret Belli Oldu
'İşsizlik Bahane' Dedi ,Aylık 6 Bin Lira Maaşla Çalışacak İşçi Bulamıyorlarmış
'İşsizlik Bahane' Dedi ,Aylık 6 Bin Lira Maaşla Çalışacak İşçi Bulamıyorlarmış

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim