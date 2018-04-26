Kadroya Geçen Taşeronlara İkramiyeler Ne Zaman Ödenecek?

696 sayılı KHK kapsamında kamuya geçen taşeron işçiler ikramiyesini ne zaman alacak?

2 Nisan'dan itibaren kadroya geçen taşeron işçiler 52 günlük ikramiye ücreti ve prim ücretinin ne zaman alacaklarını araştırıyor. Bu konuda hala net bir açıklama gelmedi. Ancak ücretlerinin 15 gün içinde hesaplara yatması bekleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu tarafından yapılan açıklamada taşerondan kamuya geçen işçilere 52 günlük ikramiye ücreti, prim ücretinin verileceğini belirtilmişti. Taşeron işçile 52 günlük ikramiye ücreti ödemesi ile ilgili detaylar belli olmaya başladı.

2 TAKSİTLE PARA HESAPLARA YATACAK

Taşerondan kadroya geçen geçirilen işçiler ikramiye hakkına kavuştu. Taşeron işçiler, kamu işçilerine verilen yıllık 52 gün ilave ikramiye ödemesinden yararlanacak. 2 taksitte ödenmesi beklenen 52 günlük ikramiyenin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı, açıklandığı zaman haberimizde yer alacaktır.

4D kadrosundaki kamu işçileri, 2018 yılına ilişkin ikramiyelerinin ilk yarısını Ocak ayında almıştı. Geriye kalan ikramiye ödemesi 8 Haziran'da verilecek. 4D statüsündeki kamu işçileri toplamda iki taksit olmak üzere 2 bin 200 lira ile 3 bin 700 lira arasında ikramiye almış olacak.

NE KADAR İKRAMİYE VERİLECEK?

696 sayılı KHK ile kadroya geçen taşeron işçilere ikramiye ödemesi yapılacak. Resmî Gazete'de yayımlanan habere göre 52 günlük ödemesi her yıl bir maaş tutarı kadar olacak. Taşerondan kadroya geçen işçiler en az 2200 TL ile en fazla 3.700 TL arası ikramiye alacaklar. Yer altında çalışan işçiler ise, her yıl ek bir ikramiye daha alacaklar.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA