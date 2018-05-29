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Kadroya Geçen Taşerona Maaş Zammı ve İkramiye

Kamuya geçen taşeron işçileri ikramiye ve zam heyecanı sardı. Edinilen son dakika bilgilerine göre Temmuz'da yüzde 4 zam alacak işçiler 2400 ile 3 bin TL arası ikramiye alacak.

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Kadroya Geçen Taşerona Maaş Zammı ve İkramiye

Kamuya geçen taşeron işçileri ikramiye ve zam heyecanı sardı. Edinilen son dakika bilgilerine göre Temmuz'da yüzde 4 zam alacak işçiler 2400 ile 3 bin TL arası ikramiye alacak.

29 Mayıs 2018 Salı 19:11
Kadroya Geçen Taşerona Maaş Zammı ve İkramiye

OHAL kapsamında yayımlanan KHK ile kamuya alınan taşeron işçilere 2 bin 400 ile3 bin lira arasında ikramiye verilecek. İşçiler ikramiye için gün sayarken, belediyeler dahil tamamının maaşı temmuzda yüzde 4 oranında artacak.

Posta Gazetesi'nde yayımlanan habere göre kamu kurumlarında ve belediyelerde çalışmakta olan taşeron işçiler kadro konusunda muradına ererken, yeni kazanımlar da elde etti. Taşeron işçiler banka promosyonunu almaya hak kazanırken, devlet kadrosuna geçen işçilere ikramiye yolu da açıldı.

2 BİN 400 LİRA İKRAMİYE ÖDEMESİ

Posta'nın aktardığı haberine göre Devlet kadrosuna geçen 450 bin işçiye 1 milyar liranın üzerinde ikramiye ödemesi yapılacak. İkramiye tutarı işçiden işçiye değişiklik gösteriyor. Kadroya geçen asgari ücretli çalışan yaklaşık 2 bin 400 lira, 2 bin lira maaş alan da 3 bin liraya yakın ikramiye ödemesi alacak. İkramiyenin kamu işçileri gibi 2 taksitte ödenmesi bekleniyor.

TEMMUZ'DA YÜZDE 4 ZAM

Kamuya geçen yuzbinlerce işçi, ikramiyeyi heyecanla beklenirken, tüm taşeron işçilere Temmuz'da yüzde 4 zam yapılacak. Hem kamu kurumlarında hem de belediyelerde görev yapan taşeron işçilerin maaşına toplu sözleşme kapsamında Temmuz'da yüzde 4 zam yansıtılacak. Taşeron işçilere Ramazan ve Kurban bayramlarından 1 hafta önce 75'er lira bayram harçlığı verilirken, ulusal bayram, genel tatil günlerinde çalıştırılanlara çalıştıkları her bir gün için toplam 3 yevmiye verilecek

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