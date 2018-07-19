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Kadroya Geçen Taşeron İşçilerin Ücret ve Hakları İçin Flaş Çağrı

Son dakika haberi: HAK İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı son dakika açıklamasında, kadro alan taşeron işçilerin ücret ile hakları için çağrıda bulundu.

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Kadroya Geçen Taşeron İşçilerin Ücret ve Hakları İçin Flaş Çağrı

Son dakika haberi: HAK İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı son dakika açıklamasında, kadro alan taşeron işçilerin ücret ile hakları için çağrıda bulundu.

19 Temmuz 2018 Perşembe 20:56
Kadroya Geçen Taşeron İşçilerin Ücret ve Hakları İçin Flaş Çağrı

Hak-İş Sendikasından kadro alan taşeron işçilerin ücret ve sosyal hakları için çağrı.

Hak-İş Başkanı Arslan, 19 Temmuz 2018'da Hizmet-İş Sendikası tarafından düzenlenen Ankara 7 Nolu Şube 2. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

Mahmut Arslan taşeron çalışanların kadroya geçmeleriyle mücadelenin sona ermediğini ve sorunların çözülmesiğini  söyledi. Kadro almanın yetmediğini ifade eden Arslan ücretler ve diğer hakların düzeltilmesi için sendikaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Genel Kurulda konuşan Genel Başkan Mahmut Arslan'ın açıklamaları şu şekilde;

"OHAL’in kaldırılmasının FETÖ ile mücadeleyi aksatmayacağını ve gevşetmeyeceğini vurgulayan Arslan, “OHAL’in kaldırılması yargılamaların hızlanması ve uluslararası mahkemelerde meşruiyetin devam etmesi için önemliydi. OHAL’in kaldırılması, OHAL üzerinden yürütülen algı operasyonlarının başarısızlığa uğratılması açısından da önemliydi. OHAL’in kaldırılmasıyla birlikte artık yeni bir döneme giriyoruz. Biz, devletin terör örgütleriyle olan mücadelesinde ilk andan itibaren durduğumuz yeri unutmadan, unutturmadan yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

TAŞERON DÜZENLEMESİ

Taşeron düzenlemesine de değinen Aslan, Taşeronların kadroya geçmesiyle mücadelemiz bitmiş değil ifadelerini kullandı. Konıuşmasında;

MÜCADELE BİTMEDİ

Taşeronla mücadele konusunda büyük bir mücadele başlatarak bunu başarıyla sonuçlandırdıklarını kaydeden Arslan, “Talebimiz, bütün taşeronların kamunun kadrolu işçisi olmasıydı, bunu sağladık. Ancak bu konudaki mücadelemiz bitmiş değil. Kadro almak yetmiyor."

ÜCRET VE HAKLARIN DÜZELTİLMESİ İÇİN SENDİKAYA İHTİYAÇ VAR

Hem toplu iş sözleşmesi düzeni için, hem arkadaşlarımızın ücretlerinin ve diğer haklarının düzeltilmesi için sendikaya ihtiyaç var. Arkadaşlarımız sendikalarıyla bağlarını koparmasınlar”

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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