Kadroya Geçen Taşeron İşçilerin Maaşlarındaki Sorunlar

Kamuya geçen taşeron işçilerin maaşlarındaki sorunlar dile getirildi.

OHAL kapsamında yayımlanan KHK ile kamuya alınan 900 binden fazla taşeron işçi, 2 Nisan itibariyle kadroya geçti. Kamuya geçen bu işçilerin ücretler konusundaki yakınmaları gündem olmaya devam ediyor. Kamu işçilerine enflasyon farkının verilip kadroya geçişi gerçekleşen işçilere toplu iş sözleşmesi hükümlerinde yer almaması tepki çekmişti.

Belediye şirketlerine geçişi gerçekleştirilen işçiler için ise eleştiri şirket bünyesine geçen işçilerin maaşlarında iyileştirme yapmak isteyen fakat yasal düzenlemeleri aşmaya çalıştıklarını ifade eden Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü'den geldi.

ENFLASYON FARKI

Kadroya geçişi gerçekleştirilen işçilerin Yüksek Hakem Kurulu kararı ile yürürlüğe giren toplu iş sözleşmesi hükümlerinde altışar aylık dönemlerde yüzde 4+4 şeklinde düzenlenen zam oranları, diğer kamu işçilerinin toplu sözelşmesinden farklı olarak efnflasyon farkı oluşması durumunda bu farkın ödeneceğine dair bir hüküm içermiyor. Bu da kadroya geçişi gerçekleşen işçilerin oluşan enflasyon farkından mahrum bırakılmaları ve aldıkları ücretin enflasyon karşısında kayıplara uğraması anlamına geliyor.

TOPLU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ UYGULANMIYOR

Belediye şirketlerine geçişi gerçekleşen taşeron işçilerin ise 2 zıt yönde ücret şikayeti oluştu. Bunlardan birincisi tarafımıza ulaşan bilgilerden belediye şirketlerinin yayımlanan toplu iş sözleşmesi hükümlerini uygulamadığı yönünde. Gelen şikayetlerden birisi şöyle;

"BİRÇOK BELEDİYELER toplu iş sözleşmesinin hükümlerini UYGULAMIYOR. BU HAK MI? O ZAMAN BİZE NEDEN TAŞERONDAN ÇIKARDINIZ. NE KADROSU 4/D yapmadınız. hani herkes fakatsız amansız kadrolu olacaktı. 450 bin belediye taşeronları hüsranıkurala uğradılar...."

ZAM

Şişli Belediyesi ile DİSK/GENEL-İŞ Sendikası arasında imzalanan 2018-2020 dönemi toplu iş sözleşmesinde konuşan Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü Kanun Hükmünde Kararname ile belediye şirketlerine atanan personele yasal sınırlamalardan dolayı bir katkı yapamamanın burukluğunu yaşadığını ifade ederek belediye şirketlerine geçişi yapılan işçilere de zam verebilmek amacıyla yasal engelleri aşmaya çalıştıklarını ifade etti. Bilindiği gibi gerek genel idareye gerekse de belediye şirketlerine geçen taşeron çalışanlar için toplu iş sözleşmesi hükümleri 2020 yılına kadar uygulanacak şekilde yayınlamıştı.

İnönü konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Belediyemizin tüm ekonomik koşullarını zorlayarak 2018-2020 dönemi toplu iş sözleşmesini imzaya hazır hale getirdik. Kent-Yol ve Belediye’de çalışan arkadaşlarımıza iyi ekonomik koşullar sağlayan bir sözleşme olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan Kanun Hükmünde kararname ile belediye şirketlerine atanan personele yasal sınırlamalardan dolayı bir katkı yapamamanın burukluğunu yaşıyorum. Bu konuda da arkadaşlarımız çalışma ve araştırmalarına devam ediyor. Yasal engelleri aşmaya çalışıyoruz. Onlara da hak ettikleri katkıyı sağlayacağımızı umut ediyorum. Biz Şişli Belediyesi olarak bir aileyiz. Bir yandan kamu hizmetini layıkla yerine getirirken, bir yandan daha mutlu, daha üretken insanlar olarak kendimizi var etmeye çalışıyor, bunu gerçekleştirmek için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz. Tüm çalışan arkadaşlarımızın içinde bulunduğumuz zor koşullarda gösterdiğimiz özveriyi paylaştığını biliyor ve bununla gurur duyuyorum..."

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