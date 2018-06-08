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Kadroya Alınmayan Taşeron KDK'ya Başvurdu-Kadroya Alındı

Bir taşeron işçi, KHK ile yolu açılan kadro kapsamına alınmamış ve kamuya geçirilmemişti. Kadroya alınmayan bu işçi, Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru yaptı. Başvurusu kabul olan işçi kadroya geçti.

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Kadroya Alınmayan Taşeron KDK'ya Başvurdu-Kadroya Alındı

Bir taşeron işçi, KHK ile yolu açılan kadro kapsamına alınmamış ve kamuya geçirilmemişti. Kadroya alınmayan bu işçi, Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru yaptı. Başvurusu kabul olan işçi kadroya geçti.

08 Haziran 2018 Cuma 10:56
Kadroya Alınmayan Taşeron KDK'ya Başvurdu-Kadroya Alındı

Taşeron kadro süreci, geçtiğimiz yılın Aralık ayında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile nihayete erdi ve taşeron olarak çalışmakta olan 900 binden fazla işçi kamuya alındı. Ancak binlere taşeron personel de kadroya alınmadı.

Kadroya alınmayan bir taşeron işçi Kamu Denetçiliği Kurumuna giderek şikayette bulundu. Üniversitede görevli, özel güvenlik birim şefi taşeron işçi, güvenlik ve arşiv soruşturması olumsuz sonuçlandı gerekçesiyle, kadroya alınmadı.

Kadroya alınmayan işçi, konuyu Kamu Denetçiliği Kurumu'na taşıdı ve duruma itiraz etti.

Kamu Denetçiliği Kurumu, dostane çözüm yoluyla işçinin kadroya geçmesi yönünde kararı sağladı.

Üniversite yönetimi, taşeron işçiyi 24 Mayıs 2018 tarihi itibariyle kadoya aldı.

KDK'dan konu ile ilgili alınan karar şu şekilde;

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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