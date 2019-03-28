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Kadroya Alınan Taşeron İşçilere Müjde! 635 TL’yi Bulan Zamlar!

Kadroya alınan taşeron işçilere güzel haberler gelmeye başladı. Bu bağlamda bazı kadro alan taşeron işçilerin maaşlarında 635 TL zam yapılacağı ifade edildi. İşte detaylar!

Kadroya Alınan Taşeron İşçilere Müjde! 635 TL’yi Bulan Zamlar!

Kadroya alınan taşeron işçilere güzel haberler gelmeye başladı. Bu bağlamda bazı kadro alan taşeron işçilerin maaşlarında 635 TL zam yapılacağı ifade edildi. İşte detaylar!

28 Mart 2019 Perşembe 10:13
Kadroya Alınan Taşeron İşçilere Müjde! 635 TL’yi Bulan Zamlar!

İşçilerin enflasyon ve kriz altında ezilmemesi için çalışmalar devam ediyor. Yapılacak iyileştirmelere her geçen gün yenileri ekleniyor.

Kocaeli Belediyesi, İstanbul ve Antalya Büyükşehir Belediyelerinin ardından taşeron işçilere zam müjdesi geldi. Konu ile iligli olarak kadro alan taşeron işçilere 635 TL zam yapılacağı ifade edildi.

Zam Müjdesi

Kadroya alınan taşeron işçilerin 2019 yılında alacakları zam oranı merak konusu oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi almış oldukları kararlar kapsamında enflasyon oranının üzerinde 635 TL zam yapacaklarını belirtti. 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından işçilere yapılacak zam duyuruldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile görüştüğünü ifade eden Tahir Büyükakın zam konusunda çalışma yapıldığını ifade etti ve 2018 ile 2019 yılları asgari ücret dikkate alınarak 635 TL zam yapılacağını ifade etti.

Bu zam konusu hakkında yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda Belediye Başkanlığımıza, bağlı kuruluş ve iştiraklerinde çalışan 3015 çalışanımızın 01.03.2019 tarihinden geçerli olmak üzere 2018 ve 2019 yılları asgari ücret dikkate alınarak, günlük ücretlerine 21,16TL ücret artışı yapılmıştır. Böylece KHK kapsamında çalışan kardeşlerimiz her ay ilave 635 lira zamlı ücret almış olacaklar"

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