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Kadro Beklerken İşten Atılan Taşeron İşçilerin Atılma Nedenleri Açıklandı

Kamuya kadrolu olarak geçmeyi beklerken işlerinden olan Ege Üniversitesi taşeron işçilerinin Rektörlük önünde başlattığı eylemleri sona erdi.

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Kadro Beklerken İşten Atılan Taşeron İşçilerin Atılma Nedenleri Açıklandı

Kamuya kadrolu olarak geçmeyi beklerken işlerinden olan Ege Üniversitesi taşeron işçilerinin Rektörlük önünde başlattığı eylemleri sona erdi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 21:42
Kadro Beklerken İşten Atılan Taşeron İşçilerin Atılma Nedenleri Açıklandı

Genel-İş yaptığı son dakika açıklamasında Ege Üniversitesi işçileri mahkeme kararının lehlerine çıkması üzerine direnişi sonlandırd ı ve işçilerin işten atılma nedenlerini duyurdu.

94 günden bu yana direnişte olan Ege Üniversitesi işçileri, mahkeme kararlarının lehlerine çıkması üzerine rektörlük önünde başlattıkları eylemlerini bitirme üzerine karar aldı.

Öte yandan işçilerin işten atılmalarının ardında da skandal gerekçeler olduğu ortaya çıktı. Genel-İş bir işçinin, annesi Newroz kutlamasına katıldığı, bir başka işçinin ise çocuğunu daha sonra kapatılan bir dersaneye gönderdiği için işten atıldığı bilgilerine yer verildi.

Taşeron işçiler için KHK ile yapılan düzenlemenin ardından güvenlik ve arşiv soruşturması gerekçe gösterilerek Ege Üniversitesinde işten atılan Genel-İş üyesi 157 işçi rektörlük binası karşısında direniş başlattı. Eyleme işten çıkarılan Hak-İş'e bağlı sendikaların üyeleri ve aynı gerekçelerle işten çıkarılan Tepecik Hastanesi işçileri de katıldı.

Genel-İş 7 No’lu Şube Başkanı Kemal Köroğlu, işten çıkarılmaların gerekçelerinin arasında işçilerin çocuklarının kapatılan dersanelerde eğitim almış olması, kapatılan hastanelerde çalışmış olması ve bir işçinin annesinin Newroz kutlamasına katılmış olmasının gösterildiği bilgisini verdi.

ESKİ HÜKÜMLÜLER VE ENGELLİLER İŞBAŞI YAPTI

KHK ile taşerona kadro müjdesi verenlerin ,aslında işçileri çalışırken işsiz bırakarak ölüme ve açlığa mahkum ettiğini belirten Köroğlu kamuda ve belediyelerde yapılan uygulamanın ayrımsız, şartsız kadro talebinin çok gerisinde kaldığını söyledi.

Köroğlu “94 gündür Ege Üniversitesi işçisi suçsuz olduklarını dile getirmek ve bu hukuksuz anlayışa dur demek için rektörlük önünde direnmektedir. Mevcut yasa olmasına rağmen engelli emekli ve eski hükümlü işçileri de kapının önüne koymuş ancak 94 gündür devam eden direnişimizle eski hükümlü ve engelli üyelerimiz işbaşı yaptırılmıştır” dedi.

Güvenlik soruşturması adı altında işsiz kalan işçilerin verdiği hukuksal mücadelenin sonuç vermeye başladığını ifade Köroğlu şunları söyledi: “İdari mahkemenin vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararı ile 5 işçi arkadaşımız daha işbaşı yapmıştır." ifadelerini kullandı.

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