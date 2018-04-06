Kadın-Erkek Binlerce Kişiye 30 Bin TL Hibe Ödemesi (2018 Genç Çiftçi Başvuru Detayları)

2018 yılı genç çiftçi hibe desteği başvuruları alınmaya devam ediyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından gençleri çiftçiliğe yönlendirmek ve tarım ile hayvancılıkta kalkınmak için en az 30 bin TL hibe desteğinin verileceği Genç Çiftçi Projesinin 2018 yılı başvuruları alınmaya başladı.

BAŞVURULAR 2 NİSAN'DA BAŞLADI

Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğde genç çiftçi hibe desteği başvurularının 2 Nisan'da başlayacağına yer verildi. 2 Nisan itibariyle genç çiftçi hibe desteği başvuru ekranı açıldı ve binlerce kişi, başvuru yapmak için internete akın etti. Hibe başvurusu için son tarih ise 30 Nisan olarak açıklandı.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

25 Mart 1978 – 24 Mart 2000 tarihleri arasında doğanlar, bu tarihlerde dahil

Okur-yazar olmak.

Örgün eğitime devam ediyor olmamak.

Askerlik görevi ve cezai hükümlülüğü devam eden veya denetimli serbestliği olan kişi olmamak.

Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.

Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için Tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile 15 Adet Büyükbaş veya 50 Adet Küçükbaş’tan fazla hayvan sahibi olmamak.

Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi konulu proje başvuruları için Tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak.

Arı sütü, ana arı, polen vb. arı ürünleri üretimi, konulu proje başvuruları için Tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile en az 50 adet arılı kovan sahibi ve TAB’a üye olmak.

Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak.

BU PROJELERE DESTEK VERİLECEK

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği projeleri,

Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi, arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi projeleri,

İpek böceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı projeleri,

Serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği ve tesis yapımı projeleri,

Kapama meyve bahçesi tesisi projeleri,

Fide, fidan, iç ve dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği projeleri,

Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği projeleri,

Çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği projeleri,

Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı projeleri,

Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi projeleri,

Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim projeleri.

BAŞVURU

Ön başvurular internet ortamında alınmaktadır. Ön başvurusunu yapan adaylar aşağıdaki evraklarla birlikte Bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerinde kurulan genç çiftçi proje yürütme birimine şahsen gidecek.

Ön başvuru adresi: gencciftci.tarim.gov.tr

ESNASINDA İSTENEN EVRAKLAR

EN AZ 30 BİN TL

Projesi kabul edilen adaylara, bu projeyi hayata geçirmek için 30 bin TL karşılıksız hibe desteği verilecek.

HİBE ÖDEME BAŞVURU SÜRECİ HAKKINDA TÜM BİLGİLERDEN HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER