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Kabine Tamam-Sıra Seçim Vaatlerinde !

Son dakika haberi: Seçim sonrası kabine oluşturuldu ve sıra seçim vaatlerinin yerine getirilmesine geldi.

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Kabine Tamam-Sıra Seçim Vaatlerinde !

Son dakika haberi: Seçim sonrası kabine oluşturuldu ve sıra seçim vaatlerinin yerine getirilmesine geldi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 12:31
Kabine Tamam-Sıra Seçim Vaatlerinde !

Seçim sonrası kabine oluştu ve sıra seçim vaatlerine geldi.

Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem, bugün kaleme aldığı yazısında hgükümetin seçim vaatlerine değindi ve detayları açıkladı.Buna göre Emeklilik hizmetleri etkinleştirilecek. Refah düzeyleri desteklenmeye devam edilecek.

Yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1.000'er TL emekli ikramiyesi verilmesi devam edecek.

EMEKLİNİN PRİMİNİ DEVLET VERECEK

Emekli olduktan sonra ticari faaliyette bulunan emeklilerin Sosyal Güvenlik Destek Primi borçları silinecek. Emeklilere ikinci emekliliği açacak tamamlayıcı emeklilik programları devreye alınacak. 18-29 yaş aralığındaki girişimci gençlerin ilk defa Bağ-Kur kapsamına girmesi halinde 1 yıl süreyle Bağ-Kur primlerini devlet ödeyecek.

3.600 GÖSTERGE

Bakan Selçuk'un bu dönemde önündeki önemli dosyalardan birisi de öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idareci memurların göstergelerinin 3.600'e çıkartılması olacak. Böylece 1.5 milyona yakın memur ve emeklisi için ikramiyelerde ve emekli maaşlarında artış imkanı gelecek.

YENİ ASGARİ ÜCRET

Bakan Selçuk, aralık ayı ile birlikte asgari ücret tespit komisyonlarına başkanlık ederek 2019 yılı asgari ücretinin belirlenmesi çalışmalarını da yürütecek. Ayrıca istihdam teşvikleri ile ilgili de önemli kararlara imza atacak. Memur annelerin esnek ve yarım gün çalışmalarıyla ilgili yönetmelik masasında olacak.

SOSYAL YARDIMLAR KESİNTİSİZ DEVAM

Bakan Selçuk'un çalışma dışında aile konusundan da sorumlu olması özellikle sosyal yardımlar ile ilgili çalışmaları da yürütmesini sağlayacak. Kadınlar başta olmak üzere dezavantajlı kesimlerin istihdamının kolaylaştırılması, engelliler ve yaşlılar ile ilgili sosyal yardımlar da yeni dönemin konuları arasında olacak.

GENÇLERE YAZ TATİLİNDE ÜÇ ASGARİ ÜCRET VERİLECEK

'Gençlerİçin Sosyal Çalışma Programı' kapsamında üniversiteli gençlerin yazın çalışma imkanına kavuşmasıyla ilgili uygulama da Bakan Selçuk tarafından gerçekleştirilecek. Gençler bulundukları şehirlerin sosyal, coğrafi durumuna göre yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik, koçluk, folklor eğitmenliği, ağaç dikimi gibi işler yaparak hem toplum yararına çalışmış olacak hem cep harçlığı biriktirecek hem de sigortası başlayacak. Gençlere 1 aylık hizmetleri sonunda net asgari ücret tutarında (bu yıl bin 603 lira) ödenecek.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Nurselin 2 saat önce

Eee nereye başvurucaz nerden kime ulaşıcaz bu yaz tatilinde çalışma için bu ağaç dikimi koçluk falan

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Mustafa 2 saat önce

Ben temacıyım zaten nasıl basvuru yapcaz

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Hasan 2 saat önce

Ağaç dikimi için nasıl oalacak

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