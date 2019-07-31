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İzmir'de arabalı vapurda araç içindeki yolculardan da ücret alınacak

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik uyarınca, İzmir'de 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren arabalı vapurdaki araçların içindeki yolculardan da ücret alınacak. Yolcu başına 1 TL ödenecek.

İzmir'de arabalı vapurda araç içindeki yolculardan da ücret alınacak

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik uyarınca, İzmir'de 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren arabalı vapurdaki araçların içindeki yolculardan da ücret alınacak. Yolcu başına 1 TL ödenecek.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:57
İzmir'de arabalı vapurda araç içindeki yolculardan da ücret alınacak

İzmir'de, arabalı vapurlarda taşınan yolcuların sayısının tam olarak tespit edilmesini, kazalarda arama ve kurtarma faaliyetlerinin ve kazanın olumsuz sonuçlarıyla mücadelenin daha etkin bir şekilde yapılmasını sağlamayı amaçlayan yönetmelik uyarınca arabalı vapurlarda yolculuk eden sürücü dışındaki yolculardan ücret alımına İzmir’de de 1 Ağustos 2019 tarihinde başlanacak.

Yolcu başına 1 TL ücret alınacak.

Mevcut durumda, eldeki veriler yaya yolcu sayısı ve araç sayısı istatistikleriyle sınırlı olduğundan herhangi bir kaza durumunda denizde aranacak - kurtarılacak yolcu sayısını bilmek ve kurtarma faaliyetlerini doğru planlamak mümkün olmuyordu.

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