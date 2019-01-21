Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO
Flaş Haber
Kamuya 1388 Memur Alınıyor!
Kapat

İZBAN'da uzlaşma sağlandı! Yüzde 26 Zam Yapıldı!

İZBAN Genel Müdürlüğü ile Demiryol-İş Sendikası yüzde 26'lık zam konusunda günler sonra uzlaşma sağladı.

İZBAN'da uzlaşma sağlandı! Yüzde 26 Zam Yapıldı!

İZBAN Genel Müdürlüğü ile Demiryol-İş Sendikası yüzde 26'lık zam konusunda günler sonra uzlaşma sağladı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 21:42
İZBAN'da uzlaşma sağlandı! Yüzde 26 Zam Yapıldı!

İZBAN Genel Müdürlüğü ile Demiryol-İş Sendikası yüzde 26'lık zam konusunda günler sonra uzlaşma sağladı.
 

Demiryol-İş Sendikası ile İZBAN yönetimi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi sonuçlandı.

DHA'nın haberine göre İZBAN'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İZBAN Genel Müdürlüğü'nce sendikaya teklif edilen yüzde 26'lık ücret zammı kabul edildi. Böylece, iki ay sonra yeniden greve çıkıp çıkmayacağı merak konusu olan İZBAN işçileri, sözleşmenin imzalanmasıyla greve çıkmayacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 21.01.2019 22:09
Anahtar Kelimeler:
izban da uzlaşma sağlandı yüzde zam yapıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milyonlarca Vatandaş Borç Batağında!
Milyonlarca Vatandaş Borç Batağında!
Ürünlere 10 Yılda Gelen Zam Miktarları
Ürünlere 10 Yılda Gelen Zam Miktarları
Asgari Ücretliye Ahlaksız Teklif! 400 TL'yi Geri İstediler!
Asgari Ücretliye Ahlaksız Teklif! 400 TL'yi Geri İstediler!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim