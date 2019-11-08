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İşverenlerden Asgari Ücret Açıklaması!

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, işverenlere sağlanan asgari ücret teşvikinin devamının kendileri için "elzem" olduğunu bildirdi.

İşverenlerden Asgari Ücret Açıklaması!

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, işverenlere sağlanan asgari ücret teşvikinin devamının kendileri için "elzem" olduğunu bildirdi.

08 Kasım 2019 Cuma 21:42
İşverenlerden Asgari Ücret Açıklaması!

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, işverenlere sağlanan asgari ücret teşviki ile ilgili konuşarak, önemli açıklamalarda bulundu. Akkol ayrıca İŞKUR'un son bir yılda 1 milyon 300 bin, son 10 yılda 7,5 milyon  kişiye istidam imkanı sağladığına dikkati çekti.

"TARTIŞMAMIZ GEREKEN BİR KONU"

İstihdamın korunması ve yeni istidam sağlanması için işverenlere  sağlanan destek ve teşviklerden memnuniyet duyduklarını ifade eden Akkol, "Asgari ücret teşvikinin devamı bizim için çok elzem. Sayın Çalışma  Bakanımızın bu konuda elinden gelenin fazlasını yaptığına inanıyoruz. Diğer  taraftan Kısa Çalışma Ödeneği 90 bin kişinin istihdamına katkı sağladı. Bu konu  da bizim için önemli. Mesleki Yeterlilik Kurumu'muz ile beşeri sermayemizi  geleceğe hazırlıyoruz. Burada bu sene bitecek belge teşvikinin 2023'e kadar  uzatılması önemli." ifadelerini kullandı.

"YAPARSAK İŞSİZLİK DÜŞER"

Gelecekte iş gücünün yüzde 50'den fazlasının mevcuttaki yeteneklerinin değişmesinin öngörüldüğünü vurgulayan Akkol, "Kadın istihdamında iş gücüne katılım son 10 yılda yüzde 25'ten yüzde  34'e yükseldi. Bu, zor bir konu. Doğum öncesi ve doğum sonrasında esnek çalışma  modellerine ihtiyaç var. Biz ne zaman esnek çalışma dersek, işçi sendikalarının  ve konfederasyonlarının mevcut iş gücü üzerinden bir algısı oluyor. Mevcut iş gücünün işini değiştirmeyle ilgili bir talebimiz yok. Part-time ve esnek çalışma  bizim tartışmamız gereken bir konu. Ülkemizde daha fazla kadının, daha fazla  gencin part-time çalışması lazım. Bunu yapalım ki işsizlik rakamlarımızı aşağıya indirebilelim." dedi.

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