İşverenlerden Asgari Ücret Açıklaması!

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, işverenlere sağlanan asgari ücret teşviki ile ilgili konuşarak, önemli açıklamalarda bulundu. Akkol ayrıca İŞKUR'un son bir yılda 1 milyon 300 bin, son 10 yılda 7,5 milyon kişiye istidam imkanı sağladığına dikkati çekti.

"TARTIŞMAMIZ GEREKEN BİR KONU"

İstihdamın korunması ve yeni istidam sağlanması için işverenlere sağlanan destek ve teşviklerden memnuniyet duyduklarını ifade eden Akkol, "Asgari ücret teşvikinin devamı bizim için çok elzem. Sayın Çalışma Bakanımızın bu konuda elinden gelenin fazlasını yaptığına inanıyoruz. Diğer taraftan Kısa Çalışma Ödeneği 90 bin kişinin istihdamına katkı sağladı. Bu konu da bizim için önemli. Mesleki Yeterlilik Kurumu'muz ile beşeri sermayemizi geleceğe hazırlıyoruz. Burada bu sene bitecek belge teşvikinin 2023'e kadar uzatılması önemli." ifadelerini kullandı.

"YAPARSAK İŞSİZLİK DÜŞER"

Gelecekte iş gücünün yüzde 50'den fazlasının mevcuttaki yeteneklerinin değişmesinin öngörüldüğünü vurgulayan Akkol, "Kadın istihdamında iş gücüne katılım son 10 yılda yüzde 25'ten yüzde 34'e yükseldi. Bu, zor bir konu. Doğum öncesi ve doğum sonrasında esnek çalışma modellerine ihtiyaç var. Biz ne zaman esnek çalışma dersek, işçi sendikalarının ve konfederasyonlarının mevcut iş gücü üzerinden bir algısı oluyor. Mevcut iş gücünün işini değiştirmeyle ilgili bir talebimiz yok. Part-time ve esnek çalışma bizim tartışmamız gereken bir konu. Ülkemizde daha fazla kadının, daha fazla gencin part-time çalışması lazım. Bunu yapalım ki işsizlik rakamlarımızı aşağıya indirebilelim." dedi.