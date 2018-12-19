İşverenin Asgari Ücret Teklifi Belli Oldu!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan işveren temsilci olarak yer alan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Kudret Önen, "Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili teklifimiz, hükümetin enflasyonla mücadele programına destek olacak nitelikte." ifadelerini kullandı.

TİSK Başkanı Kudret Önen yaptığı açıklamada, asgari ücret ile geçim ücretinin farklı şeyler olduğunu belirterek, bu iki kavramın birbirine karıştırılarak kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti.

Asgari ücretin çalışanlara ödenebilecek alt limiti tarif ettiğine dikkati çeken Kudret Önen, "Asgari ücretin, hedef enflasyon ile birlikte ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu, hedef yatırımlar, verimlilik, işsizlik ve enflasyon ile mücadele hedeflerinin dikkate alınarak tespit edilmesini öneriyoruz. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili teklifimiz, hükümetin enflasyonla mücadele programına destek olacak nitelikte." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

"2 BİN TL TALEBİ REKABET GÜCÜNÜ OLUMSUZ ETKİLER"

Asgari ücretin 2 bin TL'nin üzerinde olmasına yönelik ifade edilen taleplere de değinen TİSK Başkanı Kudret Önen, "Bu tür taleplerin 'Yeni Ekonomik Program' içinde yer alan enflasyon ve işsizlikle mücadele ile diğer hedeflere uygun olmadığını düşünüyoruz. Bu talebin gerçekleşmesi ülkemizin rekabet gücünü olumsuz etkileyeceği gibi istihdamın sürdürülebilirliği ve yeni iş alanlarının açılması açısından da destekleyici değil." ifadelerini kullandı.

Fiyatlama davranışlarının Yeni Ekonomik Program'da (YEP) belirtildiği gibi hedef enflasyon oranında yapılmasının enflasyon ile mücadelede bir tutarlılık göstergesi olduğunu dile getiren Kudret Önen, şunları kaydetti:

"İşverenler olarak hedefimiz; rekabet kurallarının hızla sertleştiği dünyada, ülkemizin değişime ayak uydurmasını ve küresel yarışta verimliliğini artırarak, rekabet gücünün korumasını sağlamaktır. 2019 yılı için belirlenecek asgari ücret de bu hedefin önemli bir parçasıdır. Asgari ücretin belirlenmesinde, ülkenin ekonomik durumu, işletmelere olan etkisi ve ülkemizin rekabet gücü dikkate alınmalıdır. Ayrıca mevcut çalışanların yanı sıra iş aramakta olan işsizlerimizin de dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"İŞVERENİN BU DESTEĞE KESİN İHTİYACI VAR"

Hükümetin asgari ücret için işverenlere sağladığı 100 liralık desteğin ekim ayı itibarıyla durdurulduğunu hatırlatan TİSK Başkanı Önen, "Sadece bu desteğin durdurulması bile asgari ücretlinin istihdam maliyetini yüzde 5 yükseltmektedir. Bu desteğe, 150 liraya artırılıp 2019'da da devam etmesi bizlerin en önemli talebidir. Yeni yılda ekonomik hedeflerimizi tutturmada işverenin bu desteğe kesin ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Kudret Önen, TİSK olarak % 2 olan İşsizlik Sigortası işveren payının 2019 yılnda alınmamasını, SGK İşveren Desteği'nin % 5'ten % 6'ya yükseltilmesini ve bu oranın toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde % 7 olarak uygulanmasını talep ettiklerini de sözlerine ekledi.

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