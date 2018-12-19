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İşverenin Asgari Ücret Teklifi Belli Oldu!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan işveren temsilci olarak yer alan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Kudret Önen, "Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili teklifimiz, hükümetin enflasyonla mücadele programına destek olacak nitelikte." ifadelerini kullandı.

İşverenin Asgari Ücret Teklifi Belli Oldu!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan işveren temsilci olarak yer alan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Kudret Önen, "Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili teklifimiz, hükümetin enflasyonla mücadele programına destek olacak nitelikte." ifadelerini kullandı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 18:33
İşverenin Asgari Ücret Teklifi Belli Oldu!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan işveren temsilci olarak yer alan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Kudret Önen, "Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili teklifimiz, hükümetin enflasyonla mücadele programına destek olacak nitelikte." ifadelerini kullandı.

TİSK Başkanı Kudret Önen yaptığı açıklamada, asgari ücret ile geçim ücretinin farklı şeyler olduğunu belirterek, bu iki kavramın birbirine karıştırılarak  kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti.

Asgari ücretin çalışanlara ödenebilecek alt limiti tarif ettiğine  dikkati çeken Kudret Önen, "Asgari ücretin, hedef enflasyon ile birlikte ülkenin  içinde bulunduğu ekonomik durumu, hedef yatırımlar, verimlilik, işsizlik ve  enflasyon ile mücadele hedeflerinin dikkate alınarak tespit edilmesini  öneriyoruz. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili teklifimiz, hükümetin  enflasyonla mücadele programına destek olacak nitelikte." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

"2 BİN TL TALEBİ REKABET GÜCÜNÜ OLUMSUZ ETKİLER"

Asgari ücretin 2 bin TL'nin üzerinde olmasına yönelik ifade edilen taleplere de  değinen TİSK Başkanı Kudret Önen, "Bu tür taleplerin 'Yeni Ekonomik Program' içinde yer alan  enflasyon ve işsizlikle mücadele ile diğer hedeflere uygun olmadığını düşünüyoruz. Bu talebin gerçekleşmesi ülkemizin rekabet gücünü olumsuz  etkileyeceği gibi istihdamın sürdürülebilirliği ve yeni iş alanlarının açılması  açısından da destekleyici değil." ifadelerini kullandı.

Fiyatlama davranışlarının Yeni Ekonomik Program'da (YEP) belirtildiği gibi  hedef enflasyon oranında yapılmasının enflasyon ile mücadelede bir tutarlılık  göstergesi olduğunu dile getiren Kudret Önen, şunları kaydetti:

"İşverenler olarak hedefimiz; rekabet kurallarının hızla sertleştiği  dünyada, ülkemizin değişime ayak uydurmasını ve küresel yarışta verimliliğini  artırarak, rekabet gücünün korumasını sağlamaktır. 2019 yılı için belirlenecek  asgari ücret de bu hedefin önemli bir parçasıdır. Asgari ücretin belirlenmesinde,  ülkenin ekonomik durumu, işletmelere olan etkisi ve ülkemizin rekabet gücü  dikkate alınmalıdır. Ayrıca mevcut çalışanların yanı sıra iş aramakta olan  işsizlerimizin de dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

 "İŞVERENİN BU DESTEĞE KESİN İHTİYACI VAR"

Hükümetin asgari ücret için işverenlere sağladığı 100 liralık desteğin  ekim ayı itibarıyla durdurulduğunu hatırlatan TİSK Başkanı Önen, "Sadece bu desteğin  durdurulması bile asgari ücretlinin istihdam maliyetini yüzde 5 yükseltmektedir.  Bu desteğe, 150 liraya artırılıp  2019'da da devam etmesi bizlerin en önemli  talebidir. Yeni yılda ekonomik hedeflerimizi tutturmada işverenin bu desteğe  kesin ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Kudret Önen, TİSK olarak % 2 olan İşsizlik Sigortası işveren  payının 2019 yılnda alınmamasını, SGK İşveren Desteği'nin % 5'ten % 6'ya  yükseltilmesini ve bu oranın toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde % 7 olarak uygulanmasını talep ettiklerini de sözlerine ekledi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 19.12.2018 18:47
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işverenin asgari ücret teklifi belli oldu
Yorumlar
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Fatih Topuz 23 dakika önce

Şerefsizler hep kendi cebinizi düşünün işçiler olmasa siz gibi serefsizler ne kazanacaksınız ALLAH sizi o asgari ücrete muhtaç etsin.

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Furkan g 20 dakika önce

2000 TL altında asgari ücret olursa akpye oy yok

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Asgari ucret 6 dakika önce

Isci olmasa is gucu olmaz . Is gucu olmasa patron olmaz . Bencil olmayin . Calisanin emegini verin biraz empati kurun .isciden is beklerken iyi..maas verirken eliniz titriyo . En az 2000 tl olmasi lazim. Yazik gunah.ortada emek var

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Nurullah 25 dakika önce

Hadi be ordan isveren de isciyi dusunsun ayiptir be hep isciye yuklenin ohh ne guzel isverenlerde az yesin biraz

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