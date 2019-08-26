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İstifa edip kıdem tazminatı almak isteyenler dikkat! Kritik tarih 8 Eylül 1999

Kıdem tazminatı hakkında çoğu kişinin yanlış bildiği bir konu var. Genellikle 15 yıl ve 3600 prim şartıyla istifa ederek kıdem tazminatı alınabileceği düşünülüyor. Oysa ki; 8 Eylül 1999 öncesi işe girenler, 15 yıl ve 3600 gün sigortalılık süresini doldurdu ise SGK'dan "Emeklilik hakkını kazanmıştır" yazısını alarak, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor. Fakat 8 Eylül 1999 sonrası işe başlayanların kıdem tazminatı almaları için 25 yıl ve 4500 gün çalışma şartı var.

İstifa edip kıdem tazminatı almak isteyenler dikkat! Kritik tarih 8 Eylül 1999

Kıdem tazminatı hakkında çoğu kişinin yanlış bildiği bir konu var. Genellikle 15 yıl ve 3600 prim şartıyla istifa ederek kıdem tazminatı alınabileceği düşünülüyor. Oysa ki; 8 Eylül 1999 öncesi işe girenler, 15 yıl ve 3600 gün sigortalılık süresini doldurdu ise SGK'dan "Emeklilik hakkını kazanmıştır" yazısını alarak, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor. Fakat 8 Eylül 1999 sonrası işe başlayanların kıdem tazminatı almaları için 25 yıl ve 4500 gün çalışma şartı var.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 19:44
İstifa edip kıdem tazminatı almak isteyenler dikkat! Kritik tarih 8 Eylül 1999

15 yıl ve 3600 gün prim şartıyla iş yerinden istifa ederek kıdem tazminatını alabileceğini düşünülüyor. Fakat bu hata yılların birikimini alıp götürebilir. Bu konuda çok ince bir nokta ve 4500 gün şartı var. İşte kıdem tazminatı alma konusundaki şartlar...

İŞ KANUNU BELİRLİYOR

Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle iş yerinden ayrılırken işveren tarafından iş kanunu gereğince vermiş olduğu bir tazminat. Kıdem aynı zamanda işçinin güvencesi niteliğinde. Kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin de bazı şartlarda kıdem tazminatı alma hakları bulunuyor. Bunların da başında emeklilik hakkıyla istifalar geliyor.

KRİTİK TARİH

1999 burada kritik tarih 8 Eylül 1999. Bu tarihten önce ilk kez sigortalı olup da 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran yani yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, SGK'dan "Emeklilik hakkı elde etmiştir" yazısı alarak işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor. 8 Eylül 1999'dan sonra işe başlayanlar için aynı şartlar maalesef geçerli değil. Bu konuda hata yapılıyor.

3600 GÜN DIŞINDA

15 yıl ve 3600 günün dışındaki istisna 25 yıl ve 4500 gün şartıdır. Bir başka deyişle 8 Eylül 1999'dan sonra ilk kez sigorta girişi olanların en az 4500 gün primi olacak ve ilk sigorta tarihinden sonra 25 yıl geçmiş olacak (bu süreyi aynı iş yerinde tamamlamak gerekmiyor). Bu durumdaki işçiler, çalıştıkları yerde 1 yılı tamamladıysa istifa etmeleri halinde kıdem tazminatına kavuşur. İşveren bu işçiye kıdemi ödemek zorunda.

SGK'DAN YAZI ŞART

15 yıl ve 3600 gün veya 25 yıl 4500 gün şartına tabi olanların öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yaş dışındaki şartların yerine getirildiğiyle ilgili bir yazı alması gerekiyor. Tabi kıdem tazminatı alabilmek için aynı iş yerinde en az 1 yıldır çalışıyor olmanız gerekiyor. Bu şartları taşıyanlar söz konusu SGK belgesiyle birlikte istifa etse dahi tazminatlarını talep edebilir. Bu durumda istifa edip kıdem tazminatını alanlar ihbar tazminatı alamazlar.

İŞ YERİ SATILIR VEYA TAŞINIRSA ÇALIŞANA TAZMİNAT VERİLİR Mİ?

İş yerinin tamamı veya bir bölümü hukuki bir işleme dayanılarak bir başka işverene devredildiğinde, mevcut iş sözleşmeleri tüm hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Dolayısıyla devri gerekçe göstererek hizmet akdinizi feshedemez ve kıdem tazminatı talep edemezsiniz. İş yeri, bir belediye (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) sınırını aşacak şekilde taşınırsa, işçi ile işveren arasında var olan hizmet sözleşmesinde aksi yazmıyorsa işçi yeni adrese gitmek zorunda değil. Bu durumda da hizmet sözleşmesinin esaslı unsurlarından biri değiştirildiği için işveren, işçilerine kıdem tazminatı ödemek zorunda. Başvuru 6 iş günü içinde yapılmalı.

ASKERE GİDEN VE EVLENEN TAZMİNAT ALABİLİR Mİ?

Kıdem için aynı iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olmak ve sözleşmenin işveren tarafından feshedilmesi gerekiyor. Buna karşılık askere gidecek olan kişi ve evlendikten sonra 1 yıl içinde işinden ayrılan kadın kıdem tazminatı alabiliyor.

DOĞUM NEDENİYLE İŞTEN ÇIKAN TAZMİNAT ALABİLİR Mİ?

İşten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçinin tazminat hakkı yok. Yasal düzenleme açısından hamilelik veya doğum nedenine dayalı işten ayrılmalar istifa olarak değerlendirildiğinden, bu nedenlerle işten ayrılan işçi tazminat haklarından vazgeçmiş sayılıyor. Diğer yandan malullük aylığı almak amacıyla işten ayrılma kıdem tazminatına hak kazanılan hallerden sayılıyor. (Posta)

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istifa edip kıdem tazminatı almak isteyenler dikkat kritik tarih eylül 1999
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