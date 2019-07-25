İşte yurt dışına 2 bin TL’nin altında gidebileceğiniz turlar!

Yurt dışı turlarda trendleri belirleyen Prontotour, gezginler seyahat planlarını ertelemesinler diye 2 bin TL’nin altında uygun bütçeli yurt dışı tatil seçenekleri oluşturdu. Seyahat rotaları arasında bulunan ülkelerden bazıları vize istemiyor, bazılarına uçakla veya otobüslü tur seçenekleri ile gitmek mümkün. TL avantajlı 2 bin Lira’nın altında bütçe dostu turların bazıları ise şöyle...

Balkanlar’da seçenek bol!

İlk durağımız yanı başımızdaki Balkanlar! Bu coğrafyayı otobüsle keşfetmenizi sağlayan 2 gece konaklamalı Balkan Üçgeni turu 705 TL’den başlıyor. Tek şehir gezmek isteyenler için 1.410 TL’den başlayan fiyatlarla Belgrad, 1.355 TL’ye Saraybosna ve 1.290 TL’den başlayan fiyatlarla Üsküp’ü tadını çıkararak gezebilirsiniz. Balkanlarda daha uzun keşif yapmak isteyenler ise 1.745 TL’den başlayan fiyatlarla 7 gecelik Balkan Panoraması Turu ile Saraybosna, Belgrad, Üsküp, Ohrid, Dubrovnik, Budva, Tiran, Kotor gibi pek çok başkenti ve turistik şehri yakından görme fırsatı bulabilirler.

Sofya, Varna, Burgaz gibi rotaları da içinde barındıran ve 770 TL’den başlayan otobüslü Bulgar Güzelleri turu veya iki ülkeyi otobüsle doya doya keşfetmek isteyenler için 1.615 TL’den başlayan 6 günlük Bulgaristan-Romanya turlarını listenize eklemeyi unutmayın. Yine meraklıları için Büyük Transilvanya Turu da uygun bütçeli turlar arasında.

İsteyene İtalya isteyene Orta Avrupa

2 bin TL’nin altındaki turlarda seyahat severlerin her daim rotasında bulunan İtalya da var. 7 gece konaklamalı Klasik İtalya Turu 1.935 TL’den başlarken, 5 gece konaklamalı Roma-Venedik-Floransa üçlüsünü yine aynı fiyata keşfedebilirsiniz. Dileyenler için 4 günlük Roma turu da 1.805 TL ile 2 bin TL’nin altındaki turlar arasında. Kültür, tarih ve sanat kokan Orta Avrupa şehirlerini de unutmayalım. 4 gece konaklamalı Budapeşte, Viyana, Prag turunu 1.935 TL’ye alabilirsiniz; aynı rotada tek Prag veya Orta Avrupa’da ikili şehir paketlerini de tercih edebilirsiniz.

Ege’nin büyüleyici adaları

Ege’nin büyüleyici rotaları arasında yer alan Yunanistan’da bütçe dostu tatil yapmak mümkün. 640 TL’ye Thassos Turu, 655 TL’ye Dolce Vita Midilli Turu’nu alabilirsiniz. Homeros’un adası Sakız, Şövalyelerin adası Rodos ve güzellikler diyarı Kos Adası turları da bütçe dostu turlar arasında. Komşuda Selanik, Atina ve Kavala üçlüsünü 1.745 TL’denbaşlayan fiyatlarla keşfedebilirsiniz. 2 bin TL’nin altında yer alan turlar arasında dileyen seyahat severler Dubai seçeneğinden de yararlanabilir.

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