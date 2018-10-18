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İşte yerli otomobilin ilk görüntüleri

Uzun zamandır yerli otomobil üzerinde çalışılıyor. Elektrikli yerli otomobil ilk kez İstanbul'da bir fuarda görüntülendi. İşte tasarımıyla da oldukça dikkat çeken yerli otomobilin ilk görüntüleri...

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İşte yerli otomobilin ilk görüntüleri

Uzun zamandır yerli otomobil üzerinde çalışılıyor. Elektrikli yerli otomobil ilk kez İstanbul'da bir fuarda görüntülendi. İşte tasarımıyla da oldukça dikkat çeken yerli otomobilin ilk görüntüleri...

18 Ekim 2018 Perşembe 11:08
İşte yerli otomobilin ilk görüntüleri

Uzun zamandır yerli otomobil üzerinde çalışılıyor. Elektrikli yerli otomobil ilk kez İstanbul'da bir fuarda görüntülendi. İşte tasarımıyla da oldukça dikkat çeken yerli otomobilin ilk görüntüleri...

YERLİ OTOMOBİLİN İLK GÖRÜNTÜLERİ

İstanbul'da bir fuarda ilk kez görüntülenen dış tasarımı, motoru, içi, her şeyiyle yerli olan elektrikli otomobil işlemler tamamlanırsa kısa sürede satışa çıkabilecek. Yerli otomobil üreticisi Dr. Gürsel Güzel, yaptıkları yerli otomobili ilk defa görücüye çıkardıklarını belirterek şu açıklamaları yaptı: "İç tasarım, dış tasarım, mekanik tasarım bütün şasisi kaportası ve motoru yerli. Motor sürücü, elektronik donanımlar bütün kontrol üniteleri ve yazılımlar bize ait.

AR-GE HARCAMASI 6.5 MİLYON DOLAR

Motor gücü 150 kw, beygir gücü karşılığı 203 beygir. 5 yıl içinde 6.5 milyon dolar AR-GE harcaması oldu. 6 ay sonra bile seri üretime başlanabilir. Bu sertifikasyon ve prosedür işlerinden dolayı 2-3 yılı bulabilir"

FİYATI BELLİ OLDU

Elektrikli yerli otomobil TM 480'in menzilinin 400 kilometre olduğu belirtildi. TM 480i, 100 kilometrede 10 liralık elektrik harcıyor. Fiyatı ise 200 bin lira olarak açıklandı. Yerli otomobil 200 bin TL'den satılacak.

Kaynaklar; Kanal D

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 18.10.2018 12:57
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işte yerli otomobilin ilk görüntüleri
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Mehmet çam 2 saat önce

200 bin verdikten sonra gidip Volvo alırım

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Enflasyonla mücadeleye noldu 2 saat önce

?

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Mehmet 2 saat önce

Güzel değil ve 100 km’de 10₺ çok. 6-7 ₺ yakması lazım,elektrik sonuçta

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Esra 2 saat önce

Bunlar milletle kafa buluyorlar

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Emirsah 2 saat önce

Devlet büyükleri galiba kendileri için yerli anlamında kullandı bu fiyata anca kendileri alır zaten 200 bin az olmuş ama yerli ya daha pahalı olmalı 400 bin filan olsun :):)

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tgy 2 saat önce

keşke üretimini çinde yaptırsak fiyat yarıya düşer'ki yine pahalı..

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Habip 2 saat önce

Yazık günah dört gözle yerli otomobil bekliyorduk 200 bin liraya kaç kişi alabilecek ben yerli araba çıksın diye sıkıntı yasacam ama alamiyom bu nasil adelet

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Anlamadıben 2 saat önce

200 bin tl mi. Vergisiz hali mi yoksa vergili mi

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