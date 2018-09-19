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İşte, Türkiye'nin 'Yerli Üretim Logosu'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 1296 üründe haksız fiyat artışı tespit ettiklerini açıklayarak yerli ürünlerde kullanılacak logoyu da tanıttı.

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İşte, Türkiye'nin 'Yerli Üretim Logosu'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 1296 üründe haksız fiyat artışı tespit ettiklerini açıklayarak yerli ürünlerde kullanılacak logoyu da tanıttı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 10:38
İşte, Türkiye'nin 'Yerli Üretim Logosu'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 1296 üründe haksız fiyat artışı tespit ettiklerini açıklayarak yerli ürünlerde kullanılacak logoyu da tanıttı.

Ticaret Bakanlığı yerli malını ayırt edici etiket için ilk adımı atarak logoyu belirledi. Fiyat etiketi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretin kullanılması öngörüldü. Bunun üzerine bugün yapılan toplantıda yerli üretim logosu tanıtıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Genelde tüketicinin raflardaki ürünlerle ilgili şikayetlerini aldık. Bunun üzerine etiketlerde yeni dönem başlattık" ifadesini kullandı.

Pekcan, döviz kurlarında yaşanan hareketliliğin ürün fiyatlarına yansımalarıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulundu.

41 bin 821 ürünün denetlendiğini duyuran Pekcan, bunların 1296'sında haksız fiyat artışı tespit ettiklerini söyledi.

Pekcan, 680 ürünün ise gramajıyla oynandığını bildirdi.

Yerli ürünelerde kullanılacak logo şöyle;

Logoda Türk Bayrağı veya T.C gibi materyallerin olmaması tepki çekti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Tarafsiz 1 saat önce

Tc yazısı ve bayrağımız olmaması daha iyi hiç olmasa saygı belirtisidir herkes yerlere ayıp ayaklar altına alınmasından iyidir

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Kayhan 47 dakika önce

Uuu cok ugrastinizmi ya bunu yapmak icin nerde sacma sapan is bizde o bunu cocuk bile yapar yaa duzgun birsey yapin yaa

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Xxy 18 dakika önce

Her ürünün devlet tarafından belirlediği ücrette yazılırsa işletmeciler kafalarına göre ücret yazamazlar bu kadar da serbest bırakmayın piyasayı

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