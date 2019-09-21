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İşte Türkiye'deki Gerçek İşsiz Sayısı!

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hazırlanan ekonomi raporunda, TÜİK tarafından 4 milyon 243 bin olarak açıklanan işsiz sayısının gerçekte 7,7 milyon olduğu belirtildi.

İşte Türkiye'deki Gerçek İşsiz Sayısı!

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hazırlanan ekonomi raporunda, TÜİK tarafından 4 milyon 243 bin olarak açıklanan işsiz sayısının gerçekte 7,7 milyon olduğu belirtildi.

21 Eylül 2019 Cumartesi 07:54
İşte Türkiye'deki Gerçek İşsiz Sayısı!

CHP Meclis Grubu’nun hazırladığı ekonomi raporunda, resmi biçimde 4 milyon 243 bin olarak açıklanan işsiz sayısının, gerçekte 7 milyon 724 bin kişiye ulaştığı belirtildi.

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre raporda “Son bir yılda tek bir vatandaşa bile yeni istihdam yaratılamazken, 802 bin kişi de işini kaybetti” denildi. Ekonomik göstergelerin değerlendirildiği raporda işsizliğin artmaya devam edeceği vurgulanarak, “Ekonomideki durgunluğun aşılamaması işsizlik sorununun giderek ağırlaşmasına yol açıyor” görüşü de savunularak, şu bilgilere yer verildi:

“Son bir yılda işsiz sayısı 938 bin kişi artarak 4 milyon 243 bine kadar yükseldi. İşsizlikte yaşanan bu artış, istihdama yeni katılanlardan çok geçen yıl aynı dönemde çalışan 802 bin kişinin işini kaybetmiş olmasından kaynaklandı. Son bir yılda Türkiye ekonomisi tek bir vatandaşına yeni istihdam yaratamadı. İş bulma umudu olmadığı için iş aramayan, bu nedenle de işsiz sayılmayanlar da dahil edildiğinde Türkiye'deki gerçek işsiz sayısı 6 milyon 665 bine (yüzde 19'a) yükseliyor. Bir işte çalışmakla birlikte asıl mesleğine yönelik olarak iş aramaya devam edenlerle, kısa süreli çalışan ancak daha uzun süre çalışabilecek durumda olanlar da (eksik istihdamdakiler) dahil edildiğinde ise geniş anlamda işsiz sayısı 7 milyon 724 bine, bunun oranı ise yüzde 22'ye yükseliyor.”

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