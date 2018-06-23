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İşte Soğan Fiyatının Yükselmesinin Nedenleri

Kilo fiyatı 7 TL'ye çıkan soğan tepkiye neden oldu. Soğan fiyatlarının yükselmesinin nedeni de açıklandı.  Edinilen bilgilere göre bunun büyük sebeplerinden birinin de ekim alanlarının düşmesi olduğu belirtiliyor.

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İşte Soğan Fiyatının Yükselmesinin Nedenleri

Kilo fiyatı 7 TL'ye çıkan soğan tepkiye neden oldu. Soğan fiyatlarının yükselmesinin nedeni de açıklandı.  Edinilen bilgilere göre bunun büyük sebeplerinden birinin de ekim alanlarının düşmesi olduğu belirtiliyor.

23 Haziran 2018 Cumartesi 15:29
İşte Soğan Fiyatının Yükselmesinin Nedenleri

Geçtiğimiz yıl çok düşük rakamlara satışa sunulan, hatta satılamadığı için elde kalması sonrası soğan bu yıl benzininin litre fiyatını bile solladı.

Soğan üreticileri, geçtiğimiz yıl çok zarar ettiği için de, bu yıl soğan ekim alanları azaltıldı. Hal böyle olunca da üretimi azalan soğanın fiyatları tavan yaptı. Bunun yanında iklim şartlarının da soğan üretimini etkilediği söylenirken, çözüm yolunun ise programlama ve iyi depolama şartlarından geçtiği ifade edildi.

İSTİKRARLI ÜRETİM OLMUYOR

Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Şen, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ya tutarsa diye ekiyorsun. Soğanın ciddi maliyetleri var. Kilo maliyeti olarak 40 kuruşa denk geliyor. Dönüm bazında düşündüğün zaman 2 bin lirayı buluyor. Ciddi rakamlar bunlar. Çöpe attığın zaman hem milli servete yazık hem de çiftçinin belini doğrultması çok zor oluyor. Dalgalanma istikrarlı üretimi yok ediyor. İstikrarlı üretim için programlama ve iyi depolama şartları lazım. Bunları yapamadığımız zaman bu dalgalanmaları hep yaşamak zorunda kalacağız. Bunlar ne çiftçiye ne de tüketiciye fayda sağlıyor. Ekim alanları düşüyor. İklim şartları da hastalık getiriyor. Verimi ve hasatın süresini etkiliyor. Çözümü çok kolay aslında, belirli bir program yazmak. Ülkemizde her ürünü üretmek mümkündür. İstenildiği kadar da üretilir ama fiyat ve depo şartları lazım. Çiftçi ve tüketici için tarımda ciddi bir program gerekiyor. Ürettiğimiz ziyan olmamalı. Hep Hollanda örneğini söylerim. Bunlar istikrarlı üretimden dolayı böyle üretim yapabiliyorlar. Hiçbir şey ziyan olmuyor. 3 sene önce her yerde tereyağı dağları oluşmuştu. Geçen sene de dünyada en büyük fiyat artışı tereyağında yaşanmıştı. Yani bunları yapabilmek lazım"

GEÇTİĞİMİZ YIL 200 TON SOĞAN BOŞA GİTTİ

Eskişehir'de manavcılık ile uğraşan Tarçın Somun geçtiğimiz yıl düşük fiyatlar nedeniyle satışı artan ve çokça ekilmesi nedeniyle 200 ton soğan döktüğünü ve şuanda da soğanının olmadığını ifade ederek, "Bu kadar da fiyat olmasını istemiyorum. Şu anda Adanalı 3- 5 tüccarın elinde piyasa. Düşmesi de mümkün değil çünkü ekim yok. Soğan hal de altı lira. Sabah 2 çuval soğan aldım ve 740 lira para verdim. Bu paraya geçen sene 2 ton soğan alıyordum. Eskişehir'e günlük en az 20 kamyon soğan giriyordu. Şu an gelen 3 kamyon" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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