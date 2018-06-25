İşte Seçim Sonrası Dolar-Euro Kuru ve Altın Fiyatları

Seçimlerin ardından dolar ve euro fiyatları araştırılmaya başlandı.

önceki gün Cumhurbaşkanı ve 27. dönem Milletvekili seçimleri yapıldı. Seçimlerin tammalanması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda seçilmesinin ardından döviz kurlarında son durum araştırılmaya başlandı.

Seçim sonuçları piyasalara pozitif şekilde yansırken, seçim öncesi 4,70 seviyesinde olan dolar kuru, seçimlerin tamamlanmasının ardından 4.54 TL'nin altını gördü. Dolar kuru şu dakikalarda 4.54 TL'de işlem görürken, Euro kuru 5.29 TL'de bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI

ANALİSTLER NE DİYOR?

Integral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle seçimlerin sona ermesi ile birlikte piyasalar üzerindeki seçim belirsizliğinin ortadan kalkmış olması olumlu. Son bir haftadır seçim belirsizliğinin yarattığı baskıyı fiyatlamalar üzerinde hissediyorduk. Özellikle Meclis aritmetiği ile başkan arasında zıt bir oluşum olabileceğine yönelik belirsizliklerin borsada fiyatlandığını düşünüyorum. Belirsizliğin sona ermiş olması ile piyasaların ilk tepkisinin pozitif olabileceğini söylemek mümkün. Borsada yükseliş ve dolar kurunda düşüş görebiliriz. Ancak bunun ne derece şiddetli ve sürekli olacağını göreceğiz. Piyasaların bu olumlu tepkinin ardından özellikle ekonomi konusunda yapılacak söylemleri bekleyeceğini ve izleyeceğini düşünüyorum. Para politikası ve faizler konusunda verilecek mesajlar özellikle yakından takip edilecek. Diğer yandan ekonomi yönetiminde yer alacak kadro ve isimler piyasaların bekle gör sürecinde izlenecektir diye düşünüyorum. Orta vadede ise atılacak adımlar ve piyasalara verilecek güven önemli olacak. Buna ek olarak Mecliste yasama konusunda AKP'nin bir ittifaka gitme zorunluluğu doğmuş görünüyor. Bu durum piyasalarda olumlu fiyatlamayı engellemez ancak sınırlandırabilir. Orta vadede yasama konusunda nasıl bir uyum oluşacağı önemli olacak görünüyor. Bunun ötesinde kısa vadede daha öncelikle ekonomi ve para politikasındaki söylemler önemli olacaktır"

Turşucu teknik olarak ise şu değerlendirmeleri yaptı:

"Endekste 98 bin 300 seviyesindeki 22 günlük ortalama ilk tepki yükselişinde test edilebilir. BIST100 endeksinin ilerleyen günlerde 98 bin 300 seviyesi üzerine yerleşmesi durumunda ise gelecek haftalarda 102 bin bölgesindeki 50-günlük ortalama direnci yeni bir hedef olabilir. Buna karşın endeksin 98 bin 300 seviyesini geçmekte başarısız kalması durumunda ise kar satışları etkili olabilir. Dolar kurunda ise 4.62 seviyesindeki ortalama desteğinin altında seyirler oluşması durumunda ilerleyen süreçte 4.45 seviyesindeki destek noktasına doğru gerileme devam edebilir. Buna karşın dolar/TL'nin 4.62 desteğinin altına gerilemede başarısız kalması durumunda ise yeniden yukarı tepki yükselişleri görebiliriz. Tabii global piyasalardaki seyirlerin ve atmosferin hangi yönde etkili olacağı önemli olacak"

Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı ise şu ifadeleri kullandı:

"Seçimlerin herhangi bir siyasi tıkanıklık veya kargaşaya neden olmadan geride kalmasının piyasaları ılımlı pozitif etkileyeceği görüşündeyim. Geride bıraktığımız üç buçuk aylık dönemde dolar 3,95 TL'den 4,65 TL'ye yükselirken borsa 115 bin puandan 96 bin puana geriledi"

Karayazıcı değerlendirmelerine şunları ekledi: "Seçim belirsizliği ve uygulanacak para ve ekonomi politikalarına yönelik belirsizlik bu tahribatın ana besin kaynakları olmuştu. Bu iki gerekçeden birinin ortadan kalkması önemli. Hafta açılışında yaşanması muhtemel ılımlı pozitif etkinin ilerleyen gün ve haftalarda güçlü pozitif etkiye dönüşmesi pekala mümkün. Ancak bunun için ekonomi yönetimin belirlenmesi ki gözler özellikle Mehmet Şimşek'i arayacaktır ve güven verici adımların atılması gerekiyor."

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