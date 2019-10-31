İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yılın son enflasyon raporunu açıkllıyor.

Uysal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye'de kredi mevduat faizleri belirgin geriledi, kredi büyümesi hız kazandı. Enflasyondaki düşüş eğilimi ile birlikte ekonomideki kademeli toparlanma sürecek. Yatırımlar zayıf seyrini koruyor, net ihracatın büyümeye katkısının azalarak devam edeceğini öngörüyoruz.

Finansman koşullarında iyileşmeye bağlı olarak tüketici kredileri ağustos itibariyla önemli ivme kazandı. Ticariler daha az da olsa ivmelendi.

"ENFLASYON EKİMDE DE TEK HANEDE KALACAK"

Yıllık enflasyondaki düşüş ana alt gruplara yayılırken sürükleyici temel mal ve gıda grupları oldu.TÜFE'nin ekim ayında da tek hanede kalacağını, son iki ayda ters baz etkisiyle bir miktar yükseleceğini öngörüyoruz.

"ILIMLI TOPARLANMA SÜRÜYOR"

Öncü göstergeler ikinci yarıyılda iktisadi faaliyette ılımlı toparlanmanın sürdüğünü gösteriyor. Üçüncü çeyrekte ekonomideki ılımlı toparlanma sürerken, iş gücü piyasasındaki zayıf görünüm devam etti.

"ENFLASYON KADEMELİ OLARAK HEDEFLERE YAKLAŞACAK"

2019 sonu enflasyon tahminini yüzde 12 olarak belirledik. (Önceki tahmin yüzde 13,9) 2020 sonu enflasyon tahmini yüzde 8,2 olarak değişmedi. Enflasyon düşürmeye odaklı, sıkı bir para politikası duruşu ve güçlü bir politika koordinasyonu altında enflasyon kademeli olarak hedeflere yakınsayacak.

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