Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 15°
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yıl son enflasyon tahmininin yüzde 12'ye çekildğini açıkladı. Merkez Bankası'nın bir önceki enflasyon tahmini yüzde 13,9 olmuştu.

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yıl son enflasyon tahmininin yüzde 12'ye çekildğini açıkladı. Merkez Bankası'nın bir önceki enflasyon tahmini yüzde 13,9 olmuştu.

31 Ekim 2019 Perşembe 10:26
İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yılın son enflasyon raporunu açıkllıyor.

Uysal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye'de kredi mevduat faizleri belirgin geriledi, kredi büyümesi hız kazandı. Enflasyondaki düşüş eğilimi ile birlikte ekonomideki kademeli toparlanma sürecek. Yatırımlar zayıf seyrini koruyor, net ihracatın büyümeye katkısının azalarak devam edeceğini öngörüyoruz.

Finansman koşullarında iyileşmeye bağlı olarak tüketici kredileri ağustos itibariyla önemli ivme kazandı. Ticariler daha az da olsa ivmelendi. 

"ENFLASYON EKİMDE DE TEK HANEDE KALACAK"

Yıllık enflasyondaki düşüş ana alt gruplara yayılırken sürükleyici temel mal ve gıda grupları oldu.TÜFE'nin ekim ayında da tek hanede kalacağını, son iki ayda ters baz etkisiyle bir miktar yükseleceğini öngörüyoruz.

"ILIMLI TOPARLANMA SÜRÜYOR"

Öncü göstergeler ikinci yarıyılda iktisadi faaliyette ılımlı toparlanmanın sürdüğünü gösteriyor. Üçüncü çeyrekte ekonomideki ılımlı toparlanma sürerken, iş gücü piyasasındaki zayıf görünüm devam etti.

"ENFLASYON KADEMELİ OLARAK HEDEFLERE YAKLAŞACAK"

2019 sonu enflasyon tahminini yüzde 12 olarak belirledik. (Önceki tahmin yüzde 13,9) 2020 sonu enflasyon tahmini yüzde 8,2 olarak değişmedi. Enflasyon düşürmeye odaklı, sıkı bir para politikası duruşu ve güçlü bir politika koordinasyonu altında enflasyon kademeli olarak hedeflere yakınsayacak.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
işte merkez bankası nın yıl sonu enflasyon tahmini
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karşılıksız çekte hapis cezası kalkıyor mu?
Karşılıksız çekte hapis cezası kalkıyor mu?
Vakıf Emeklilik, “Dünya Tasarruf Günü”nde ‘BES’e dikkat çekti
Vakıf Emeklilik, “Dünya Tasarruf Günü”nde ‘BES’e dikkat çekti
Bakan Albayrak Ekim ayı enflasyon beklentisini açıkladı!
Bakan Albayrak Ekim ayı enflasyon beklentisini açıkladı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim