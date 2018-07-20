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İşte Bedellide 25 Günlük Eğitimin Devlete Masrafı

Bedelli askerlik yapacak vatandaşların 25 günlük eğitimleri devletin sırtına ciddi bir yük olacak.

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İşte Bedellide 25 Günlük Eğitimin Devlete Masrafı

Bedelli askerlik yapacak vatandaşların 25 günlük eğitimleri devletin sırtına ciddi bir yük olacak.

20 Temmuz 2018 Cuma 14:01
İşte Bedellide 25 Günlük Eğitimin Devlete Masrafı

Bedelli askerlikte 25 gün eğitim şartı tepki toplamaya devam ediyor.

Milyonlarca insanın büyük bir heyecanla beklediği bedelli için süreç sona eriyor. TBMM'ye sunulan tasarı önümüzdeki günlerde kabul edilecek ve yasalaşacak. 23 Temmuz Pazartesi günü görüşmelere başlanacak olan tasarıda 25 gün şartı değişecek mi? sorusu en çok merak edilen soru oldu.

Düzenlemedeki 25 gün askerlik şartı ise tartışmalara neden oldu. Düzenlemeden yararlanacak insanlar, 25 gün askerliğin ne kadar verimli olacağını tartışıyor.

TEORİK EĞİTİM

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, bedelli askerlik yapanlara sadece teorik eğitimlerin verileceğini söyledi.

25 GÜNÜN MALİYETİ

Peki 25 gün bedelli askerlik yapanların devlete maliyeti ne kadar olacak? Yapılan son araştırmalara göre; bir askerin TSK'ya aylık maliyeti 1.200 TL seviyesinde. Bu da 25 günde TSK'ya ek yük anlamına geliyor.

600 MİLYON LİRA

500 bin kişinin bedelli askerlikten yararlanması durumunda, TSK'nın sırtına 600 milyon liralık yük binecek.

Hem askerlik bekleyen vatandaşların mağduriyetlerin giderilmesi ve hem askeriyenin giderlerinin karşılanması için yapılacak bu düzenelemede 25 gün şartı olursa devlet en az 600 milyon TL harcama yapacak.

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