İşte 2019 Zamları! 2019'da Vergi ve harçlar Ne Kadar Zamlanacak?

2019 yılının yaklaşmasıyla birlikte vergi, ceza ve harçların da ne kadar olacağı merak konusu oldu. Yeni yıl ile birlikte vergi, ceza ve harçlarda enflasyon oranında bir artış olacağı tahmin ediliyor.

Her yıl kasım ayında vergi, ceza ve harçların bir sonraki yıl ne kadar zamlanacağı belli oluyor. Kasım a yında ekim ayı itibariyle 12 aylık üretici enflasyonu (Yİ-ÜFE) artışı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor.

Yeniden değerleme oranı olarak kabul edilen bu oran da sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan ediliyor. Beklenen enflasyon rakamı dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından % 23.73 olarak açıkladı. Yani değişiklik Hazine ve Maliye Bakanlığı yada Merkez Bankası bir değişiklik yapmaz ise vergi, ceza ve harçlar % 23.73 oranında artacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeniden değerleme oranına ilişkin, "Oran için 2019 enflasyonla mücadele kapsamında da bütçe dengesi kapsamında da en optimum, en doğru çözümle ilerleyeceğiz, yakında açıklayacağız. Detaylı çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi yaş ve motor silindir hacmi dışında değerine göre de farklı olarak vergilendiriliyor. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren tescil edilmiş araçlarda değerine göre vergilendirme olacak. Değeri 40 bin liranın altında 1 ile 3 yaş aralığında ve 1300 cc motorun altında bir otomobilin vergisi 743 TL'den, 919 liraya yükselecek. Değeri 40 bin ile 70 bin aralığında ise 817 liradan bin 10 liraya, 70 bin liranın üstündeyse de 892 liradan bin 104 liraya çıkacak.



YETKİ CUMHURBAŞKANI'NDA

Cumhurbaşkanlığı makamı bu konuda yarıya kadar indirme veya iki katına kadar çıkarma yetkisi bulunuyor.

Ocak ayında memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı hariç yüzde 4, diğer emeklilere gerçekleşecek 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Rekor zamlar sadece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile eski cumhurbaşkanları, başbakan ve milletvekili emeklilerine yapılan yüzde 26'lık zammı yakalayamadı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA