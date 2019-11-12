İşte 2019'un son ''sıfır km otomobil'' kampanyaları!

Kamu bankaları da anlaşmalı oldukları otomotiv şirketlerine yüzde 0.49-0.69 faiz aralığında kredi kullandırıyor. Hurda teşvikinin de bitmesine kısa bir süre kaldı.4

Araba alacaklar iyi pazarlık yapıp, başka bayilerden de fiyat alması avantajına oluyor. Ayrıca ekstra olarak boya koruma, aksesuar talep etmekte de fayda var.

İşte otomotiv şirketlerinin kampanyaları

Citroen 50 bin lira kredi 12 ay vade Aylık ödeme: 4360 lira

Toyota Corolla – Toyota C-HR 50 bin lira kredi Yüzde 0.69 faiz

Fiat Egea 31 bin 100 lira peşin 50 bin liraya kadar kredi kullanılıyor. 24 ay taksit Aylık ödeme: 2 bin lira

Renault Clio Yüzde 0 faiz Fiyat 74 bin 900 lira

Peugeot 301 26 bin lira kredi 12 ay taksit, yüzde 0 faiz Aylık ödeme: 2.166 lira

Opel Tüm modellerde yüzde 0 faiz 120 bin lira kredi 12 ay taksit

Ford Fiesta – Ford Focus 77 bin lira kredi 12 ay taksit Yüzde 0 faiz

Honda Civic 18 ay taksit 60 bin lira kredi Yüzde 0.49 faiz

Nissan Qashqai 50 bin lira kredi 12 ay taksit Yüzde 0 faiz

Dacia Sandero Yüzde 0 faiz

Kia Sportage Yüzde 0 faiz 50 bin lira kredi 12 taksit

Skoda Kodiaq 70 bin lira kredi 12 ay taksit Yüzde 0 faiz

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