İşte 2019'un son ''sıfır km otomobil'' kampanyaları!

Kamu bankaları da anlaşmalı oldukları otomotiv şirketlerine yüzde 0.49-0.69 faiz aralığında kredi kullandırıyor. Hurda teşvikinin de bitmesine kısa bir süre kaldı.4
Araba alacaklar iyi pazarlık yapıp, başka bayilerden de fiyat alması avantajına oluyor. Ayrıca ekstra olarak boya koruma, aksesuar talep etmekte de fayda var.
İşte otomotiv şirketlerinin kampanyaları
Citroen 50 bin lira kredi 12 ay vade Aylık ödeme: 4360 lira
Toyota Corolla – Toyota C-HR 50 bin lira kredi Yüzde 0.69 faiz
Fiat Egea 31 bin 100 lira peşin 50 bin liraya kadar kredi kullanılıyor. 24 ay taksit Aylık ödeme: 2 bin lira
Renault Clio Yüzde 0 faiz Fiyat 74 bin 900 lira
Peugeot 301 26 bin lira kredi 12 ay taksit, yüzde 0 faiz Aylık ödeme: 2.166 lira
Opel Tüm modellerde yüzde 0 faiz 120 bin lira kredi 12 ay taksit
Ford Fiesta – Ford Focus 77 bin lira kredi 12 ay taksit Yüzde 0 faiz
Honda Civic 18 ay taksit 60 bin lira kredi Yüzde 0.49 faiz
Nissan Qashqai 50 bin lira kredi 12 ay taksit Yüzde 0 faiz
Dacia Sandero Yüzde 0 faiz
Kia Sportage Yüzde 0 faiz 50 bin lira kredi 12 taksit
Skoda Kodiaq 70 bin lira kredi 12 ay taksit Yüzde 0 faiz
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