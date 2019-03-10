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iŞTE 20 Bin TL'ye Alabileceğiniz 2. El Otomobiller!

Kış aylarının sona erdiğini gösteren bahar mevsimi aynı zamanda yaz aylarının da habercisidir. Yaz aylarında otomobil piyasası hareketlenir. Yaz mevsimini arabasız geçirmek istemeyenler arama motorlarına, ilan sitelerine akın eder ve bütçesine uygun arabalara bakarlar. KPSS CAFE olarak fiyatı 20 bin lirayı geçmeyen otomobilleri bir araya getirdik.

iŞTE 20 Bin TL'ye Alabileceğiniz 2. El Otomobiller!

Kış aylarının sona erdiğini gösteren bahar mevsimi aynı zamanda yaz aylarının da habercisidir. Yaz aylarında otomobil piyasası hareketlenir. Yaz mevsimini arabasız geçirmek istemeyenler arama motorlarına, ilan sitelerine akın eder ve bütçesine uygun arabalara bakarlar. KPSS CAFE olarak fiyatı 20 bin lirayı geçmeyen otomobilleri bir araya getirdik.

10 Mart 2019 Pazar 08:34
iŞTE 20 Bin TL'ye Alabileceğiniz 2. El Otomobiller!

Kış aylarının sona erdiğini gösteren bahar mevsimi aynı zamanda yaz aylarının da habercisidir. Yaz aylarında otomobil piyasası hareketlenir. Yaz mevsimini arabasız geçirmek istemeyenler arama motorlarına, ilan sitelerine akın eder ve bütçesine uygun arabalara bakarlar. KPSS CAFE olarak fiyatı 20 bin lirayı geçmeyen otomobilleri bir araya getirdik..

Bütçesi kısıtlı olan kişilerin yöneldiği ikinci el otomobiller arasında 20 bin liraya kadar olan arabalar büyük rağbet görüyor.

1990 model ile 2012 model arasında ikinci elde satılan otomobilleri sıraladık.

İşte o liste;

Volkswagen Polo

Volkswagen Golf

Citroen C3

Toyota Corolla

Toyota Yaris

Fiat Marea

Fiat Albea

Fiat Siena

Fiat Palio

Fiat Linea

Mercedes 190 D

BMW 3 Serisi

Renault Toros

Renault Laguna

Renault Brodway

Renault Megane

Renault 19

Peugeot 106

Peugeot 206

Opel Astra

Opel Zafira

Opel Corsa

Opel Vectra

Hyundai Accent Era

Hyundai Elantra

Hyundai Accent Admire

Lada Vega

Skoda Felicia

Tofaş Şahin

Tofaş Doğan

Tofaş Kartal

Dacia Logan

Son Güncelleme: 10.03.2019 16:45
Anahtar Kelimeler:
işte bin tl ye alabileceğiniz el otomobiller
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Cihat 5 saat önce

Uygulamanızın hakkını veriyorsunuz tebrikler kpss cafe olarak millet sizden 20.000 tl alınabilecek araba markalarını soruyor ya bu haberi yapıyorsunuz kardeşim sizden memur alımı varsa bu haberleri istiyoruz yoksa normal ve sizden daha kaliteli olup haberin içinde reklam vermeyen birçok site var gidip onlardan haber okuruz LÜTFEN KPSS CAFE KAPSAMINDA KALIN UYGULAMAYI AMACI DIŞINDA KULLANMAYIN.. objektifseniz ve tarafsızsanızda bu yorumu yayınlarsınız..

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