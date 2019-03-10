iŞTE 20 Bin TL'ye Alabileceğiniz 2. El Otomobiller!

Kış aylarının sona erdiğini gösteren bahar mevsimi aynı zamanda yaz aylarının da habercisidir. Yaz aylarında otomobil piyasası hareketlenir. Yaz mevsimini arabasız geçirmek istemeyenler arama motorlarına, ilan sitelerine akın eder ve bütçesine uygun arabalara bakarlar. KPSS CAFE olarak fiyatı 20 bin lirayı geçmeyen otomobilleri bir araya getirdik..

Bütçesi kısıtlı olan kişilerin yöneldiği ikinci el otomobiller arasında 20 bin liraya kadar olan arabalar büyük rağbet görüyor.

1990 model ile 2012 model arasında ikinci elde satılan otomobilleri sıraladık.



İşte o liste;

Volkswagen Polo

Volkswagen Golf

Citroen C3

Toyota Corolla



Toyota Yaris

Fiat Marea



Fiat Albea



Fiat Siena



Fiat Palio



Fiat Linea

Mercedes 190 D

BMW 3 Serisi

Renault Toros



Renault Laguna



Renault Brodway



Renault Megane



Renault 19

Peugeot 106



Peugeot 206

Opel Astra



Opel Zafira



Opel Corsa



Opel Vectra

Hyundai Accent Era



Hyundai Elantra



Hyundai Accent Admire

Lada Vega

Skoda Felicia

Tofaş Şahin



Tofaş Doğan



Tofaş Kartal

Dacia Logan