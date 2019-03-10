iŞTE 20 Bin TL'ye Alabileceğiniz 2. El Otomobiller!

Kış aylarının sona erdiğini gösteren bahar mevsimi aynı zamanda yaz aylarının da habercisidir. Yaz aylarında otomobil piyasası hareketlenir. Yaz mevsimini arabasız geçirmek istemeyenler arama motorlarına, ilan sitelerine akın eder ve bütçesine uygun arabalara bakarlar. KPSS CAFE olarak fiyatı 20 bin lirayı geçmeyen otomobilleri bir araya getirdik..
Bütçesi kısıtlı olan kişilerin yöneldiği ikinci el otomobiller arasında 20 bin liraya kadar olan arabalar büyük rağbet görüyor.
1990 model ile 2012 model arasında ikinci elde satılan otomobilleri sıraladık.
İşte o liste;
Volkswagen Polo
Volkswagen Golf
Citroen C3
Toyota Corolla
Toyota Yaris
Fiat Marea
Fiat Albea
Fiat Siena
Fiat Palio
Fiat Linea
Mercedes 190 D
BMW 3 Serisi
Renault Toros
Renault Laguna
Renault Brodway
Renault Megane
Renault 19
Peugeot 106
Peugeot 206
Opel Astra
Opel Zafira
Opel Corsa
Opel Vectra
Hyundai Accent Era
Hyundai Elantra
Hyundai Accent Admire
Lada Vega
Skoda Felicia
Tofaş Şahin
Tofaş Doğan
Tofaş Kartal