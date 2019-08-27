İstanbul’da taksi ücretlerine okkalı zam !

Benzin ve motorine üst üste gelen zamların ardından tarife zammı isteyen taksicilerin yüzünü güldürecek ancak İstanbulluları üzecek bir zam haberi geldi. İstanbul'da taksi ücretlerine %25 oranında zam yapıldı.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'ndeki toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Aksu, taksi ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldığını açıkladı.
İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.
Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.
Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.
Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.
Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.
Instagram Sayfamız için Tıklayınız
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA