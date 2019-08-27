İstanbul’da taksi ücretlerine okkalı zam !

Benzin ve motorine üst üste gelen zamların ardından tarife zammı isteyen taksicilerin yüzünü güldürecek ancak İstanbulluları üzecek bir zam haberi geldi. İstanbul'da taksi ücretlerine %25 oranında zam yapıldı.