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İstanbul’da taksi ücretlerine okkalı zam !

Benzin ve motorine üst üste gelen zamların ardından tarife zammı isteyen taksicilerin yüzünü güldürecek ancak İstanbulluları üzecek bir zam haberi geldi. İstanbul'da taksi ücretlerine %25 oranında zam yapıldı.

İstanbul’da taksi ücretlerine okkalı zam !

Benzin ve motorine üst üste gelen zamların ardından tarife zammı isteyen taksicilerin yüzünü güldürecek ancak İstanbulluları üzecek bir zam haberi geldi. İstanbul'da taksi ücretlerine %25 oranında zam yapıldı.

27 Ağustos 2019 Salı 19:35
İstanbul’da taksi ücretlerine okkalı zam !

Benzin ve motorine üst üste gelen zamların ardından tarife zammı isteyen taksicilerin yüzünü güldürecek ancak İstanbulluları üzecek bir zam haberi geldi. İstanbul'da taksi ücretlerine %25 oranında zam yapıldı.
 

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'ndeki toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Aksu, taksi ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldığını açıkladı.

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