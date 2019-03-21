İstanbul’da taksi plakası fiyatları önce coştu sonra bir günde çakıldı! Ayrıntılar haberimizde!

Türkiye genelinde UBER taksinin yasaklanması için davanın karara bağlanacağı söylentilerinden sonra İstanbul’da plaka fiyatları birden %30 kadar değer kazanmıştı.

Posta Gazetesi’nin haberine göre; mahkemenin ertelenmesi ile plaka fiyatları bu kez tam tersi seyir gösterdi ve yaklaşık 150 bin TL değer kaybetti. Ve bu düşüş sadece 1 günde gerçekleşti.

Davanın sonuçlanmasını bekledikleri gün plakalarını satmak isteyenler 1,7 milyon TL gibi fiyatlarla internete ilan verdiler. Bazı galericiler ise komisyon olarak 200 bin TL’lik tarifeler uyguladı. Ancak Mahkeme 3 Temmuz 2019’a ertelenince işler tersine döndü. Bir anda çakılan plaka fiyatları 1,5 milyon TL civarlarına kadar aniden geriledi. Temmuza kadar bu belirsizlikte gitmesi bekleniyor.

Gurbetçilerimiz için iyi bir yatırım aracı olarak görülen taksi plakaları yakın gelecekte belirsiz bir yatırım aracı olarak görülebilir ancak Temmuz ayında mahkemenin sonucuna göre tekrar gözde bir yatırım aracı olarak yatırımcılara para kazandırabilir.

Taksi plakaları bu kadar pahalıyken kiraları ne kadar? Ne gibi masrafları var?

İstanbul’da plakanın aylık kirası 7 bin TL civarında. Bu direkt olarak yatırımcıya gelecek olan tutar. Ancak taksiyi kendisi çalıştırmak isteyen kişi 6 yılda bir araç değiştirmeli ve bakım gibi masrafların artması, sigorta ve vergi masraflarının yükselmesi ile yatırımcılar eskisi kadar taksi plakalarına yönelemiyor.