İstanbul Yeni Havalimanı'nın ulaşım hatları ve ücretleri belli oldu

İlk etabı 29 Ekim 2018 Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'na 150 otobüsle 18 hat üzerinden sefer hizmetleri düzenlenecek. En pahalı ve en uzak hat 30 TL ile Pendik, en çok aracın sefer yapacağı hat ise 18 TL ücretin alınacağı Yenikapı-Sirkeci hattı olacak. Diğer hatlar ise Beylikdüzü Tüyap, Otogar, Bakırköy,Beşiktaş, Alibeyköy Cep Otogarı,Kadıköy, Hacıosman, Tepeüstü, Arnavutköy, Kemerburgaz, Sarıyer, Başakşehir, Bahçeşehir,Mahmutbey Metro, Halkalı ve Mecidiyeköy hatları olacak şekilde duyuruldu. Her 10 dakikada bir havalimanına sefer düzenleyecek otobüs seferleri de olacak.