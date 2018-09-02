Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İstanbul Yeni Havalimanı'nın ulaşım hatları ve ücretleri belli oldu

İlk etabı 29 Ekim 2018 Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'na 150 otobüsle 18 hat üzerinden sefer hizmetleri düzenlenecek. En pahalı ve en uzak hat 30 TL ile Pendik, en çok aracın sefer yapacağı hat ise 18 TL ücretin alınacağı Yenikapı-Sirkeci hattı olacak. Diğer hatlar ise Beylikdüzü Tüyap, Otogar, Bakırköy,Beşiktaş, Alibeyköy Cep Otogarı,Kadıköy, Hacıosman, Tepeüstü, Arnavutköy, Kemerburgaz, Sarıyer, Başakşehir, Bahçeşehir,Mahmutbey Metro, Halkalı ve Mecidiyeköy hatları olacak şekilde duyuruldu. Her 10 dakikada bir havalimanına sefer düzenleyecek otobüs seferleri de olacak.

banner396

İstanbul Yeni Havalimanı'nın ulaşım hatları ve ücretleri belli oldu

İlk etabı 29 Ekim 2018 Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'na 150 otobüsle 18 hat üzerinden sefer hizmetleri düzenlenecek. En pahalı ve en uzak hat 30 TL ile Pendik, en çok aracın sefer yapacağı hat ise 18 TL ücretin alınacağı Yenikapı-Sirkeci hattı olacak. Diğer hatlar ise Beylikdüzü Tüyap, Otogar, Bakırköy,Beşiktaş, Alibeyköy Cep Otogarı,Kadıköy, Hacıosman, Tepeüstü, Arnavutköy, Kemerburgaz, Sarıyer, Başakşehir, Bahçeşehir,Mahmutbey Metro, Halkalı ve Mecidiyeköy hatları olacak şekilde duyuruldu. Her 10 dakikada bir havalimanına sefer düzenleyecek otobüs seferleri de olacak.

02 Eylül 2018 Pazar 09:39
İstanbul Yeni Havalimanı'nın ulaşım hatları ve ücretleri belli oldu

İlk etabı 29 Ekim 2018 Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'na 150 otobüsle 18 hat üzerinden sefer hizmetleri düzenlenecek. En pahalı ve en uzak hat 30 TL ile Pendik, en çok aracın sefer yapacağı hat ise 18 TL ücretin alınacağı Yenikapı-Sirkeci hattı olacak. Diğer hatlar ise Beylikdüzü Tüyap, Otogar, Bakırköy,Beşiktaş, Alibeyköy Cep Otogarı,Kadıköy, Hacıosman, Tepeüstü, Arnavutköy, Kemerburgaz, Sarıyer, Başakşehir, Bahçeşehir,Mahmutbey Metro, Halkalı ve Mecidiyeköy hatları olacak şekilde duyuruldu. Her 10 dakikada bir havalimanına sefer düzenleyecek otobüs seferleri de olacak.

Otobüs hatlarının detayları ise şöyle;
Hat adı-Mesafe(tek yön)-Sefer sıklığı-Yolculuk ücreti-Araç sayısı
1.Beylikdüzü Tüyap-52 km-15 dakika-21 TL-15 araç
2.Otogar-38 km-15 dakika-16 TL-12 araç
3.Bakırköy-44 km-10 dakika-18 TL-19 araç
4.Yenikapı-Sirkeci-50 km-11 dakika-18 TL-23 araç
5.Beşiktaş-43 km-20 dakika-18 TL-13 araç
6.Alibeyköy Cep Otogarı-31 km-30 dakika-16 TL-5 araç
7.Kadıköy-64 km-20 dakika-25 TL-11 araç
8.Pendik-93 km-45 dakika-30 TL-5 araç
9.Hacıosman-40 km-30 dakika-16 TL-4 araç
10.Tepeüstü-91 km-30 dakika-25 TL-7 araç
11.Arnavutköy-22 km-40 dakika-12 TL-3 araç
12.Kemerburgaz-21 km-40 dakika-12 TL-3 araç
13.Sarıyer-40 km-30 dakika-16 TL-5 araç
14.Başakşehir-27 km-30 dakika-14 TL-4 araç
15.Bahçeşehir-40 km-40 dakika-16 TL-4 araç
16.Mahmutbey Metro-36 km-45 dakika-15 TL-3 araç
17.Halkalı-40 km-50 dakika-16 TL-4 araç
18.Mecidiyeköy-37 km-15 dakika-16 TL-10 araç.

Kaynaklar; Takvim - Hürriyet - İnternet Haber

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
istanbul yeni havalimanı nın ulaşım hatları ücretleri belli oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
95 liraya satılan unun çuvalı 175 lira oldu
95 liraya satılan unun çuvalı 175 lira oldu
Halkbank'tan Bir Dolar Açıklaması Daha!..
Halkbank'tan Bir Dolar Açıklaması Daha!..
Halkbank'ın resmi sitesinde dolar kur rakamını gören şaştı kaldı
Halkbank'ın resmi sitesinde dolar kur rakamını gören şaştı kaldı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim