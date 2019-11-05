Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 10°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100525
ALTIN
274.401
DOLAR
5.7519
STERLIN
7.4197
EURO
6.3713
Türkiye Vagon Sanayi (TÜVASAŞ) personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Facebook'un Logosu Değişti! İşte Yeni Logo!
KPSS sınavında nasıl başarılı olabilirim?
Migros ilköğretim mezunu 900 personel alacak! İşte kadrolar
Konut ve Çeyiz Hesabından Sonra Yeni Hesap Geliyor! Araç Alacaklara Müjde! Devlet Katkı Verecek!

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan ''borç yapılandırma açıklaması

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, kredilerinin refinansmanı için Londra ve İstanbul merkezli kurumsal finansman ve finansal danışmanlık şirketi Dome Group Financial Services Limited’in yetkilendirildiğini açıkladı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan ''borç yapılandırma açıklaması

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, kredilerinin refinansmanı için Londra ve İstanbul merkezli kurumsal finansman ve finansal danışmanlık şirketi Dome Group Financial Services Limited’in yetkilendirildiğini açıkladı.

05 Kasım 2019 Salı 21:56
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan ''borç yapılandırma açıklaması

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı’nın inşaatını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş, kredilerinin refinansmanı için Londra ve İstanbul merkezli kurumsal finansman ve finansal danışmanlık şirketi Dome Group Financial Services Limited’i yetkilendirdi. 

“ŞİRKETİMİZİN YILLIK FAİZ YÜKÜNÜ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTMAYI HEDEFLEMEKTEYİZ”

Konuya ilişkin açıklama yapan İGA İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, “Refinansman, tüm dünyada dev projelere imza atan kurumlarca tercih edilen finansman modellerinden biridir. İnşaat maliyetleri azalan, operasyonel süreçlerini başarıyla yürüten ve nakit akışı güçlü olan bir şirketiz. Büyük taşınmanın ardından çok başarılı bir operasyon süreci yönetiyoruz. Şu an 72 havayolunun ve 6,5 ayda 41 milyon üzerinde yolcunun misafir edildiği ekonomik bir değerden bahsediyoruz. Uluslararası finans kuruluşlarının katılımı ile sağlanacak sendikasyon ile gerçekleşecek refinansman ile şirketimizin yıllık faiz yükünü önemli ölçüde azaltmayı hedeflemekteyiz. Bu durum kuşkusuz ki rekabetçi avantajımızı da güçlendirecektir. Yurt dışındaki finans kuruluşlarından söz konusu refinansmana ciddi bir ilgi olduğunu görüyoruz. Bu ilgi şirketimiz için olduğu kadar, ülkemiz ekonomisine duyulan güven adına da mutluluk verici. Diğer yandan, mevcutta devam etmekte olan kredi geri ödemelerimizde ve 2020 yılının başında devlete ödenecek kira bedeli açısından da herhangi bir sıkıntı bulunmadığını da belirtmek isteriz. İGA, İstanbul Havalimanı inşaatında ve akabinde işletmesinde ortaya koyduğu başarılarını, güçlü ortaklık yapısı, havacılık sektörünün global olarak beklenen büyüme potansiyeli ve havacılık/ havacılık dışı gelirlerinde gerçekleşecek artışlarla geleceğe taşıyacaktır” açıklamasında bulundu. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
istanbul havalimanı işletmecisi iga dan borç yapılandırma açıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Hali'nde yüzlerce kasa ıspanak toptancının elinde kaldı
İstanbul Hali'nde yüzlerce kasa ıspanak toptancının elinde kaldı
Yapı Kredi’Den 9 Ayda Ülke Ekonomisine 311 Milyar Tl Kaynak
Yapı Kredi’Den 9 Ayda Ülke Ekonomisine 311 Milyar Tl Kaynak
Hükümetten yeni hamle! 3 yeni tasarruf teşvikli hesap geliyor
Hükümetten yeni hamle! 3 yeni tasarruf teşvikli hesap geliyor

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim